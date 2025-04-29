新北移工全國第3多！ 議員憂「被動員」觸法 勞工局允諾留意

新北市議員李宇翔在市議會質詢表示，今、明年政治集會越來越多，新北市為外籍移工集散地之一，擔心會有雇主強迫移工參與進而觸法。（記者董冠怡攝）

2025/04/29 18:40

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨426「反綠共，戰獨裁」遊行，綠營指控新竹市立委鄭正鈐疑似動員外籍人士參與，鄭反駁並說「他們是持有中華民國身分證的外籍配偶與家人」；新北市議員李宇翔今天在市議會質詢表示，今、明年政治集會越來越多，新北市為外籍移工集散地之一，擔心出現破窗效應，甚至會有雇主強迫移工參與進而觸法；對此，勞工局長陳瑞嘉說，不便評論北市個案，但允諾會多加留意。

李宇翔表示，外籍移工來台應從事與申請獲准內容相符的工作，質疑426凱道遊行疑有外籍移工被動員或接外快，是否涉及違反就業服務法？罷免活動遍地開花，加上明年又要選舉，不論藍綠，政治集會將越來越多，新北市移工人數全國第3多，會否有破窗效應？如果出現移工被原本申請的雇主帶去等問題，又該如何因應？

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陳瑞嘉表示，全國外籍移工人數約近80萬人，新北市則有9萬8千人、佔約8分之1，僅次於桃園市、台中市。一般而言，移工入境3個月後，市轄主管機關會主動訪視，如接獲民眾檢舉，也會夥同市警局外事科、移民署專勤隊查察；移工受聘工作但從事無關項目，與入境目的不符，回歸移民法處置，凱道遊行發生的情況複雜，相關案件須先了解個案狀況再說。

勞工局補充，合法移工受雇主指揮監督參加集會活動，不論移工是否收錢，從事許可以外工作，雇主將違反就服法第57條第3條規定（雇主聘僱外國人不得指派所聘僱之外國人從事許可以外之工作），依法可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；如有個案屬新北市管轄，視司法機關調查結果依法辦理；至於移工自願參加抗議活動，非屬就服法規範的範疇。

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