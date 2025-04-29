基隆民政處長還有這身分！ 周軒揭罷免謝國樑9大缺失恐與他有關...

基隆市政府民政處長張淵翔爆出疑似利用戶政系統協助協助查詢、提供相關個人資料，介入罷免綠委連署。（資料照）

2025/04/29 19:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市政府民政處長張淵翔遭檢方懷疑利用戶政系統「協助罷免連署」聲請羈押，引發外界熱議。今天（29日）下午政治工作者周軒曝光張淵翔另外一個身分，就是基隆市選委會總幹事，且在中選會過往會議紀錄中發現，基隆選委會在過去罷免市長謝國樑期間曾經出現9大缺失，質疑與張淵翔脫不了關係！

基隆民政處長張淵翔爆出疑似利用戶政系統協助協助查詢、提供相關個人資料，介入罷免綠委連署，違反行政中立。檢方認定張淵翔提供國民黨基隆市黨部連署人個資情節重大，有串證與滅證之虞，向法院聲請羈押。至於張淵翔是如何提供黨部連署人名單，具體透過何人與何種管道提供，將是檢調下一波偵查重點。

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而周軒今下午在臉書發文指出，「張淵翔除了是基隆市民政處處長外，他還有一個身分，就是基隆市選委會總幹事。根據中央選舉委員會第609次會議紀錄，列出基隆市選委會在過去罷免市長謝國樑時，曾經出現9個缺失。」

「第一，本會至基隆市選舉委員會進行慰問及視察之公文外流媒體，被炒作成中央介入地方，影響選務機關公正形象，媒體如何取得中央通知地方之公文，基隆市選舉委員會涉有疏失。第二，提議人名冊之查對，提議人有偽造情事經該會刪除者達 557 人，其中有 319 人為多張提議人名冊基本資料及戶籍地址筆跡相同，雖有提議人簽名（筆跡不同）或蓋章，仍列偽造；或單張提議人名冊基本資料及戶籍地址之筆跡與簽名筆跡不同，雖有提議人簽名，仍列偽造，佔經刪除人數之55.29%，且未寄送查詢單查詢，違反本會函釋規定。」

「第三，連署人名冊收件以少數違例情形不予受理，且無視於本會現場督導人員之說明，執意開具不予受理函。第四，有關連署人名冊查對期限及寄送查詢單未獲回復之處理，無視本會113年6月13日協調會議決議及113年5月23日函釋規定，該會委員會議一度作成違反本會會議決議及函釋規定之決議，涉有違失。第五，違反選務機關專業標準，於連署人名冊查對階段提出2萬5000份查詢單郵資需求，高達本罷免案連署人名冊人數4萬3138人之58%，引發軒然大波，影響選務機關專業形象。」

「第六，本會接獲檢舉，連署人名冊查對過程中，有主管人員公然要求同仁違反規定寄發查詢單，無視本會於相關函釋及講習一再重申之規定。第七，罷免案進行程序中違反選務中立及行政中立立場，恣意對外發言，引發媒體對於選務機關中立立場之猜疑。第八，罷免案投票日前提供錯誤之罷免通過票數門檻資訊予媒體，有失選務機關專業形象。第九，罷免案投票當日投票過程中於結果尚未得知前，媒體報導中引述基隆市選舉委員會提供之粗估投票率，影響選務機關中立形象。」

周軒最後質疑：「上面這九點應該都跟張淵翔脫不了關係，今天被逮到真的是剛好而已」。另外，民進黨基隆市議員張之豪今天也表示，基隆市選委會過往紀錄不良，去年罷免謝國樑案裡就胡亂剔除合格連署書，現在又爆出謝國樑的左右手張淵翔涉嫌利用職務之便，提供民政個資，這已經比原先認定的『偽造文書』還要嚴重！

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