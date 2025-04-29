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    首頁　>　政治

    涉「鎮長請客」被約談 羅東鎮長吳秋齡代夫出征未嘗敗績

    羅東鎮長吳秋齡20年前代夫出征步入政壇，5度參選未嘗敗績。（資料照，記者江志雄攝）

    羅東鎮長吳秋齡20年前代夫出征步入政壇，5度參選未嘗敗績。（資料照，記者江志雄攝）

    2025/04/29 18:00

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨籍的宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡，疑因羅東鎮公所辦理2022年度志工餐敘採購案的「鎮長請客」案外案，今天（29日）被調查局宜蘭縣調查站約談，消息傳出後，引起地方人士議論紛紛。

    68歲的吳秋齡原本擔任國中老師，丈夫魏炎輝曾任宜蘭縣議員，2005年代夫出征步入政壇，夫妻倆聯手深耕基層，地方實力雄厚，她連當3屆縣議員及2屆羅東鎮長，20年來5度參選未嘗敗績。

    羅東鎮是宜蘭縣的大票倉，最近4屆的宜蘭縣長選舉，分別由當過羅東鎮長的林聰賢與林姿妙勝出，林姿妙任期將在明年底屆滿，傳有支持者鼓勵吳秋齡挑戰縣長大位，但她並未公開表態，留給外界不小想像空間。

    吳秋齡3年前曾捲入林姿妙與縣府團隊所涉的羅東公正段1558農地免徵土地增值稅案，列被告偵辦，檢方認為無證據證明貪污簽結。吳後來尋求鎮長連任時涉賄被起訴，但一、二審均獲判無罪，這次的羅東鎮公所2022年度志工餐敘採購案，檢調針對「鎮長請客」部分重啟調查，今天約談到案釐清案情。

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