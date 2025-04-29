議員彭佳芸批市府「掛AI之名、無AI之實」 籲研考會一月內提規範

民進黨籍市議員彭佳芸針對「市府AI應用內控機制不足」提出質詢，強調AI技術雖為趨勢，但市府各局處在實際應用上缺乏明確標準，導致「掛AI名義、缺AI實質」，並要求研考會一個月內提出具體規範與揭露制度。 （記者羅國嘉攝）

2025/04/29 18:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會昨日進行一、六審業務質詢，民進黨籍市議員彭佳芸針對「市府AI應用內控機制不足」提出質詢，強調AI技術雖為趨勢，但市府各局處在實際應用上缺乏明確標準，導致「掛AI名義、缺AI實質」，並要求研考會一個月內提出具體規範與揭露制度。

彭佳芸指出，目前新北市多項政策與活動冠上「AI」名號，但實際技術內容與生成式AI的定義存有落差，如農業局舉辦的「AI寵物大健走」，所使用的智慧項圈僅具備基本數據監測功能，與傳統手環相似，並不符合生成式AI標準；而教育局近日也推出的「校園AI圖書館」功能，性質也與行之有年的「延伸閱讀」、「相關新聞推播」功能相近。

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彭佳芸建議，應由研考會主導，儘速擬定新北市AI應用指引，並參考台北市已制定的「人工智慧系統作業指引」與檢核表，讓市府員工在使用AI時有法可循、不致誤觸法規。

針對AI應用透明度問題，彭佳芸也建議市府應公開各局處導入AI系統時的相關決策演算法來源、個資保護機制，並設立第三方審核機構，處理市民對AI決策的疑義與申訴。同時，她鼓勵市府推動AI創新提案，提升行政效率，緩解人力不足問題。

研考會主委林豐裕回應，市府目前已參考行政院發布的AI使用指引，並關注生成式AI應用的隱私與資料安全，後續將研擬新北市自有的AI應用規範，並承諾一個月內提出初步方案及揭露機制草案。

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