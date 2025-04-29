稱中國2018年就有全面封鎖台灣能力 蘇起：2020後美航艦躲得遠遠的

海峽兩岸經貿文化交流協會最高顧問蘇起出席和平之旅20週年的回顧與前瞻紀念座談會。（記者張嘉明攝）

2025/04/29 17:31

〔記者施曉光／台北報導〕馬政府時期的國安會祕書長蘇起今天下午出席「和平之旅二十周年的回顧與前瞻」紀念座談會，他語出驚人指出，中國大陸從2018年就有全面封鎖台灣的能力，2020年成功試射極音速飛彈後，美國航空母艦就不過來了，「躲得遠遠的」，「美國人不可能來救台灣」，到了2024年中國大陸絕對可以打敗美國，激光武器可以擊毀美國衛星，讓美國找不到目標，「軍隊現在可以隨時要過來就過來」。

蘇起說，今日台灣的處境，是他入行50年來，未曾見過如此危險的局面，他歸納出台灣面臨的大環境狀況是「力不如人」、「理不如人」、「勢不如人」。

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所謂的「技不如人」，蘇起指出，前總統陳水扁在2000年說「決戰境外」，是因為當時的台灣可以不需要美國人協助，就可以打敗中國，2008年前總統馬英九上任時，台灣與中國大陸的軍事實力平手，如果再把美國因素加進來，台灣還可以贏對岸，但從2015年開始，中國就有能力把台灣局部封鎖，2018年全面封鎖台灣，到了2020年中國成功試射極音速飛彈後，美國的航空母艦就不開過來了，「躲得遠遠的」，「美國人不可能來救台灣」，2024年「中國絕對可以打敗美國」，因為激光武器可以擊毀美國的衛星，讓美國找不到目標，「軍隊現在可以隨時要過來就過來」。

蘇起解釋台灣「理不如人」，過去自己經常會說台灣的民主非常驕傲，但現在的台灣民主「太爛了！」前總統蔡英文400多天不召開記者會，總統不到立法院報告，還提名親密戰友擔任司法院長，現在的台灣民主「真的就是獨裁」，「我從非常的自傲，到現在絕對的懷疑！」「大陸這麼多年，成長這麼快，哪一個制度比較優越呢？大家自己去想好了！」

至於所謂「勢不如人」，蘇起解釋，美國總統川普把情報機構搞得亂七八糟，還找一個「飯桶」做國防部長，針對美國國務院裁員，裁撤援外機構，川普這種「自殘」作為，只會加速「東升西降」的趨勢。

蘇起還說，在小環境方面，今日台灣的利基已經全部消失，「台獨領導人一代不如一代」，賴清德總統沒有前總統李登輝、蔡英文的國際素養，沒有國安經驗，也沒有班底，卻更明目張膽，不夠聰明，他批評賴清德搞自殘，只會抓白、打藍，卻對中國束手無策，因此他完全看不到台灣的出路在哪裡，大家只能自求多福。

出席同場活動的國民黨副主席連勝文則說，20年前國民黨在陳水扁向台獨路線滑動，導致對岸推出「反分裂法」，造成兩岸關係波濤洶湧的環境下，堅持做對的事，並且突破兩岸困境，20年後國民黨不能退縮，如果不是國民黨的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突。

連勝文說，相對於民進黨與Mr. Lie「謊言先生」，用意識型態綁架台灣民眾，利用司法鷹犬恐嚇在野黨，刻意製造兩岸對立，國民黨可以提供台灣民眾一個不同的、確實可行的兩岸互動模式。

他還說，國民黨不像Mr. Lie及其鷹犬、鳥人，可以躲在年輕人的背後嗆聲，也不像很多民進黨的金主，在小孩15歲之前全都送出國，「我們的小孩都留下來當兵」。

民黨副主席連勝文29日出席和平之旅20週年的回顧與前瞻紀念座談會。（記者張嘉明攝）

張榮恭（左起）、連勝文、馬英九、夏立言、林伯豐、尹啟銘等人29日出席和平之旅20週年的回顧與前瞻紀念座談會。（記者張嘉明攝）

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