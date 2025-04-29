北市罷免案也查水表？簡舒培批民政局查核怠惰 恐步花蓮基隆後塵

簡舒培指出，根據台北市選委會罷免第一階段連署查對，發現罷免立委吳思瑤、吳沛憶、陳瑩及伍麗華的案件裡，第一階段的不合格率高達35%，死亡連署有658、重複提議有274，但市選委會僅寄出12份查詢單。（記者劉詠韻翻攝）

2025/04/29 18:12

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台偽造罷免連署案件持續延燒，台北市民進黨議員簡舒培今（29）日於市議會質疑，第一次送件由國民黨發起的罷綠委不合格率高達35%，但市選委會於第一階段、第二階段僅寄出12份及64份查詢單，並舉近日花蓮及基隆罷免案涉嫌查水錶兩案示警，強調民政局若在第二階段的行政處理是繼續放任，最終恐無法避免遭檢調帶回偵辦的局面。

依照《公職人員罷免提議連署查對作業辦法》第16條規定，主辦單位委員會發現提議人名冊、連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章；另《公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知》則提及，針對提議人或連署人名冊查對，若發現有同一筆跡代簽或偽印章等涉嫌偽造情事，得寄送查詢單予當事人，向其查詢是否為本人簽名或蓋章。

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簡舒培指出，根據台北市選委會罷免第一階段連署查對，發現罷免立委吳思瑤、吳沛憶、陳瑩及伍麗華的案件裡，第一階段的不合格率高達35%，死亡連署有658、重複提議有274，但市選委會僅寄12份查詢單；至於罷免王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆的連署案不合格率約3.5%，死亡連署0、重複提議23件、認有偽造文書情事1件，但市選委會卻寄出11份查詢單。

簡舒培續指，後續補件不合格率仍有20%，但市選委會卻寄出41份查詢單，不解查詢單的寄發標準在哪裡？死亡連署是否可能偽造連署？面對罷免某些立委造假率、死亡率及不合格率之高，但民政局於第一階段568件、第二次送件共計21，查詢單卻僅寄出64份，怒批局處作為消極。

民政局回應，偽造連署則指偽造簽名或蓋章，死亡連署部分是經戶政系統比對得出，於法律定義上確實等同偽造，雖按理偽造連署須寄出查詢單，但因第一階段先經剔除，因此選委會人員未再寄出。

簡舒培直言，花蓮罷免案3月26日遭爆違法查對個資，引發查水表爭議，檢調並搜索、帶回民政處長明良臻等7人；後有基隆市檢調偵辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪案，查獲民政處長張淵翔疑查戶政系統個資協助罷免，從兩案中均可看見縣市主管機關，且兼任地方選委會主管，卻因有放水嫌疑而被逮捕。

簡舒培強調，無論是花蓮或基隆的罷免案，均可發現相關人員一旦未有寄送查詢單的動作，即等同放水，並示警台北市民政局若在罷免第二階段繼續放任，後續將極大可能被帶回調查。

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