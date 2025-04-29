國民黨新北黨部書記長陳貞容收押 卓冠廷：同時是選委會委員

新北地檢署指揮調查局新北市調查站偵辦罷免立委連署涉造假案，國民黨新北市黨部書記長陳貞容28日被約談、搜索，複訊後29日凌晨聲押。（記者陳逸寬攝）

2025/04/29 16:37

〔記者陳昀／台北報導〕新北地檢署偵辦涉造假連署案，國民黨新北市黨部書記長陳貞容今被羈押禁見；兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷踢爆，陳貞容竟同時是現任新北市選委會委員，球員兼裁判，其餘委員中還有曾和朱立倫搭檔參選2016正副總統的王如玄，主導這份名單的就是新北市長侯友宜及其團隊。

卓冠廷指出，被法院裁定收押的國民黨新北黨部書記長陳貞容，竟同時是現任新北市選委會委員，新北市選委會主委是新北市府秘書長邱敬斌，其餘委員中，除了陳貞容同時有國民黨職、受國民黨推薦外，還有曾和朱立倫搭檔參選2016總統大選的王如玄。各地方選委會的委員名單誰主導的？地方政府，因此新北市就是侯友宜市長及其團隊。

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卓冠廷提及，先前國民黨在基隆發動罷免民進黨議員鄭文婷的提案，基隆選委會一張查詢單都沒寄出而啟人疑竇，因此他也直接函文新北選委會詢問查對資訊，包含寄了多少查驗單、收回多少張、結果多少？結果新北選委會不給資料、不給數字，甚至主張不需要接受議會的監督，不宜提供。

卓冠廷痛斥，是不受議會監督，還是根本禁不起監督檢驗？並喊話大家，最後階段，站出來吧，用公民連署徹底擊潰這個造假產業鏈。

卓冠廷踢爆，陳貞容竟同時是現任新北市選委會委員，其餘委員中還有曾和朱立倫搭檔參選2016正副總統的王如玄，主導這份名單的就是新北市長侯友宜及其團隊。（卓冠廷提供）

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