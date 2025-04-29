陳學聖拋「1劇本」稱罷免賴清德有機會！ 網看完搖頭：做白日夢吧

國民黨前立委陳學聖。（資料照）

2025/04/29 19:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫在426遊行喊出罷免總統賴清德，藍營立院黨團總召傅崐萁也放話5月20日（總統就職滿1年）之後將提出賴清德罷免案，引發熱議。由於罷免總統門檻相當高，外界都認為藍營只是拋「假議題」，為的是凝聚深藍基本盤。不過前立委陳學聖今天（29日）丟出1套「劇本」，宣稱拉下賴清德是有機會的，結果反遭網友們吐槽「做白日夢」！

罷免總統與一般公職人員的罷免案不同，需要更加嚴謹的法定程序和門檻。根據《總統副總統選舉罷免法》第70條規定，總統、副總統之罷免案，首先立法院要有四分之一的立委提案，之後全體立委必須有三分之二同意，罷免案才得以成立。在罷免案宣告成立後10日內，立法院應將罷免案連同罷免理由書及被罷免人答辯書，移送中選會。

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立院113席立委，目前國民黨52席，民進黨51席，民眾黨8席，無黨籍2席（泛藍），賴清德罷免案若要通過就是至少需要76名立委同意，也就是說，假若藍白立委60人真的都同意罷免，也還要至少16名立委投下同意票，即便加上2名泛藍無黨籍立委響應，也還是要14名綠委「跑票」，罷免案才能夠成立。

假使真的通過進入投票，也需滿足2個條件才能成功罷免，首先投票人數門檻須超過選舉人總數一半，以去年1月大選約1954萬名選舉人計算，約需977萬人投票；再來，同意罷免票須超過有效票過半數，假設977萬人全部都出來投票也全都是有效票，也要約489萬票同意罷免。順帶一提，賴清德2024總統大選的得票數為558萬6019票。

不過陳學聖今天在臉書發文稱，「別忘了民進黨曾經只剩27席立委！在426大遊行之後，拉下賴清德已成在野共識，但很多人會問，要罷免賴清德成案，在立院要有1/4委員提案，2/3通過，有可能嗎？因為現立院藍白加無黨，共有62席，離罷免賴清德成案76席，還差14席，民進黨立委決不可能倒戈，所以綠營才會嘲諷罷免賴清德是在唬弄！但我相信眾志必成城！」

他接著說：「因為2008立院改選後，第八屆立院民進黨立委只剩27席，比1/4才多一點點，國民黨則來到81席，若不是王金平略放手，民進黨在立院連呼吸的空間都沒有。所以歷史告訴我們，把民進黨立委席次拉到低點，絕對是有可能的！而關鍵原因，就在於當年是紅衫軍反貪倒扁，凝聚民氣，讓政黨輪替，也重創民進黨立委選舉。這次則是賴清德獨裁，清算異己，激起民怨，『426』就是民意反撲的呈現。」

「大家不想再讓40%的總統繼續撕裂國家，走向戰爭邊緣。所以只要大家有意念，有意志，要拉下賴清德，在野聯盟在立院過2/3絕對有可能，而鎖定了目標，我們就按下述三部曲前行：第一，保住藍委不被罷，一席都不能少。第二，全力罷掉15席綠委，一席也不能少。第三，補選後在野聯盟立委過2/3，罷免賴清德，一定指日可待！大時代就要有非常作法，六成在野反賴清德，只要有決心，怎會不成？」

陳學聖的貼文曝光後，雖有支持者附和叫好，但更多的是網友吐槽，當中也不乏支持藍營的人，「這三部曲的可行性，以我們在地方及對選舉的了解，是件不可能的任務，遑論立法院通過2/3，罷賴還需要全民投票！以目前國民黨的支持度……」、「可是連罷免綠委都動員不了簽連署書，都還需要抄往生名冊，要罷綠委要確定捏？」、「真的想太多，做白日夢去吧」、「先救救貴黨吧，把朱立倫換下來」、「夢裡什麼都有！」、「你確定在野還有6成民意？」

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