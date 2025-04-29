比利時媒體揭露中國2022年跨國打壓台灣經過 外交部：嚴厲譴責

外交部表示，中國在國際上對台灣的打壓長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮我國的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由，外交部予以嚴厲譴責。 （資料照）

2025/04/29 16:01

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣駐比利時代表處2年多前因外交壓力撤掛頂樓國旗事件，比利時「晚訊報」28日揭露比利時政府當時受中國施壓，去年原欲邀台灣為主題國的布魯塞爾國際書展，也因顧慮中國而作罷。外交部今（29）日雖然未正面證實此事，但仍對中國對台灣長期不斷、無所不在的打壓予以嚴厲譴責。

根據中央社報導，比利時「晚訊報」指出，中國大使館於2022年末要求比利時外交部設法移除掛在台灣駐比利時代表處頂樓的國旗，比利時外交部門在亟欲避免任何事件下，向台灣轉達了這一請求，國旗最終在2023年初撤除。

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外交部表示，中國在國際上對台灣的打壓長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮我國的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由，外交部予以嚴厲譴責。

外交部表示，面對中國企圖改變現存以國際規則為基礎之國際秩序的野心，將台灣議題曲解成所謂的「內政問題」，阻止國際支持台灣，我國除將致力捍衛台灣的國際空間，也籲請國際社會持續以具體行動予以反制破壞國際現狀的中國，明確反對北京一再透過法律戰、心理戰及輿論戰等企圖改變台海和平的惡劣行徑，共同維護台海及印太地區的穩定與繁榮。

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