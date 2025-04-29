為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    比利時媒體揭露中國2022年跨國打壓台灣經過 外交部：嚴厲譴責

    外交部表示，中國在國際上對台灣的打壓長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮我國的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由，外交部予以嚴厲譴責。 （資料照）

    外交部表示，中國在國際上對台灣的打壓長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮我國的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由，外交部予以嚴厲譴責。 （資料照）

    2025/04/29 16:01

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣駐比利時代表處2年多前因外交壓力撤掛頂樓國旗事件，比利時「晚訊報」28日揭露比利時政府當時受中國施壓，去年原欲邀台灣為主題國的布魯塞爾國際書展，也因顧慮中國而作罷。外交部今（29）日雖然未正面證實此事，但仍對中國對台灣長期不斷、無所不在的打壓予以嚴厲譴責。

    根據中央社報導，比利時「晚訊報」指出，中國大使館於2022年末要求比利時外交部設法移除掛在台灣駐比利時代表處頂樓的國旗，比利時外交部門在亟欲避免任何事件下，向台灣轉達了這一請求，國旗最終在2023年初撤除。

    外交部表示，中國在國際上對台灣的打壓長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮我國的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由，外交部予以嚴厲譴責。

    外交部表示，面對中國企圖改變現存以國際規則為基礎之國際秩序的野心，將台灣議題曲解成所謂的「內政問題」，阻止國際支持台灣，我國除將致力捍衛台灣的國際空間，也籲請國際社會持續以具體行動予以反制破壞國際現狀的中國，明確反對北京一再透過法律戰、心理戰及輿論戰等企圖改變台海和平的惡劣行徑，共同維護台海及印太地區的穩定與繁榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播