美智庫「全球安全聯盟」訪民進黨 聚焦台海安全、民主韌性

美國智庫「全球安全聯盟（Alliance for Global Security, AGS）」首屆代表團拜訪民進黨中央黨部。（圖由民進黨提供）

2025/04/29 16:00

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今發布新聞稿，美國智庫「全球安全聯盟（Alliance for Global Security, AGS）」首屆代表團昨拜訪民進黨中央黨部，創辦人喬舒亞．伯金（Joshua Burgin）率領美國、德國、比利時、瑞典及波蘭5國共10位跨大西洋安全領域專家，就台海安全、民主韌性等議題交流。

民進黨由立委張雅琳、台北市議員趙怡翔，以及國際事務部、青年事務部、國會幕僚群共同接待，與訪團就台灣國內現況、區域戰略及情勢、中國影響力作戰、全社會防衛韌性、國防安全合作等議題深入交流。

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伯金指出，台灣在全球的重要性不僅限於半導體產業，更在於台灣的民主價值，在全球威權主義擴張之際，盼透過此次訪問與台灣政府、政黨及智庫專家學者，就台灣應對中國複合式威脅及影響力作戰的實務經驗深化交流與合作。

張雅琳表示，台灣有著強韌的公民社會，無論在各種議題都有強大的公民團體作為後盾，如近來的大罷免皆由公民社會自發串聯，充分展現出台灣民主社會的活力與韌性，從去年的青鳥運動到今年的罷免行動，公民社會以實際行動表明，台灣人民拒絕中國併吞台灣的野心，也反對一味親中的立委。

針對訪團關注的國安議題，特別是國防預算遭刪減對台灣安全的影響，趙怡翔指出，2016年以來，台灣國防預算已經大幅增加，民進黨政府也持續精進國防戰略，致力於強化不對稱戰力，並加速國防改革，提升國防預算，儘管國際局勢動盪，台灣捍衛自身的決心堅定不移。

趙怡翔也坦言，台灣兩大陣營對中國威脅的認知及應對作為確實有差異，面對中國進逼，民進黨主張透過提升自我防衛能力、強化社會韌性與國際合作，增加戰略嚇阻，維持區域和平穩定。

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