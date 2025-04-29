核電5月歸零 國民黨批「用肺發電」：台積電送美國是不缺電解方？

凌濤發文說，核三廠2號機將在5月到期除役，台灣正式入非核家園，火力發電占比高達84％，「火力全開，簡直要全台灣人民用肺發電」。（資料照）

2025/04/29 17:10

〔記者施曉光／台北報導〕台灣核能發電將於5月歸零，經濟部長郭智輝受訪說，火力發電佔比將達84％，國民黨智庫副執行長凌濤痛批，全台灣將「用肺發電」，賴政府漲電價，還把台積電、半導體供應鏈奉送給美國，難道就是賴政府不缺電的解方？

凌濤發文說，核三廠2號機將在5月到期除役，台灣正式入非核家園，台灣到時候火力發電占比將高達84％，「火力全開，簡直要全台灣人民『用肺發電』」，昔有賴清德總統稱會使用「乾淨的煤」，今有郭智輝說要仰賴「低碳的天然氣」，令人搖頭。

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他指出，科學事實是，天然氣的主要成份為甲烷，每燃燒1噸的甲烷，會產生約2.75噸的二氧化碳排放，這與「淨零碳排」的目標幾乎背道而馳。

凌濤批評賴政府死抱「廢核神主牌」，但根據台電今年1、2月最新公告，再生能源購入成本每度電5.81元，天然氣發電成本每度電3元，反觀核能發電成本每度電僅1.87元，可預見的未來，台灣沒了核電，反而要以更高成本的再生能源、天然氣替代，電價能不漲嗎？

凌濤說，賴政府、卓內閣宣稱2032年前，發電量都足夠支撐國內產業及因應AI高科技發展所需的發電量，但他們不敢說的事實是，賴清德把台積電、半導體供應鏈奉送給美國，國內高科技產業出走，未來台灣沒有產業的高用電需求，當然就不會缺電，賴政府既可以逢迎美國，又解決國內缺電，難道「掏空台灣」就是賴清德政府的不缺電解方？而真正苦的，只會是台灣一般努力生活的老百姓，國人想問已經失能的卓內閣與經濟部長，何時要下台？

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