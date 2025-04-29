接見美前印太司令阿奎利諾 賴總統：持續提升台灣自我防衛能力

美軍前印太司令阿奎利諾（John Aquilino）今率領國家亞洲研究局（NBR）訪團會見賴清德總統時表示，台灣蓬勃發展的民主對區域和平穩定至關重要，他將持續提供支持。（圖由總統府提供）

2025/04/29 15:55

〔記者陳昀／台北報導〕美軍前印太司令阿奎利諾（John Aquilino）今率領國家亞洲研究局（NBR）訪團會見賴清德總統時表示，台灣蓬勃發展的民主對區域和平穩定至關重要，他將持續提供支持；賴總統也說，台灣會持續提升自我防衛能力，期盼持續促進台美間的國家安全、產業合作及雙方經濟韌性，成為區域安全的重要支柱，也讓台美關係更上層樓。

賴清德表示，阿奎利諾上將在美國印太司令任內就非常關心台海議題。而「國家亞洲研究局」則對區域安全議題有許多研究和分析。因為大家的專業貢獻與努力，讓國際社會更加理解台灣在印太區域、乃至全球民主發展所扮演的角色，他要表達最由衷的感謝。

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總統指出，台灣站在全球民主防線的最前線，身處「第一島鏈」的重要戰略位置，我們積極落實「和平四大支柱行動方案」，並將持續推動國防改革、國防自主，接下來還會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上，持續提升台灣的自我防衛能力，展現我們守護民主自由的決心。

總統說，在《台灣關係法》立法46週年的時刻，感謝美國政府多年來持續對台軍售、強化台美夥伴關係，相信除了軍事交流合作外，台灣和美國能打造更緊密的經貿關係、提升彼此經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱，期待在大家的持續協助下，促進台美之間的國家安全、產業合作，讓台美關係更上層樓。

阿奎利諾表示，這是他5個月內第2度造訪，對於賴總統的領導力，以及為保護台灣、守護台灣人民所採取的行動，深感敬佩。他看到相關部會努力推動台灣的「全社會防衛韌性」，以發揮威懾力量，工作進程也令人深受鼓舞。

阿奎利諾表示，台灣蓬勃發展的民主對於此區域的和平穩定至關重要，他將持續與國家亞洲研究局共同提供支持，麥威爾會長及其團隊對於台灣和美國而言是寶貴的資產，有助於持續深化雙邊緊密關係，及確保此區域的和平穩定。

美軍前印太司令阿奎利諾（John Aquilino）今率領國家亞洲研究局（NBR）訪團會見賴清德總統時表示，台灣蓬勃發展的民主對區域和平穩定至關重要，他將持續提供支持。（圖由總統府提供）

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