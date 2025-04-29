川普就職百日 謝武樵：中國是「讓美國再次偉大」最大阻礙

對外關係協會今（29）日舉辦「2025年美國總統川普就職百日座談會」。（記者黃靖媗攝）

2025/04/29 15:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普就職滿百日，前外交部政務次長謝武樵今日分析指出，川普上任以來屏棄多邊主義，以美國優先為重，而中國正是「讓美國再次偉大」的最大阻礙；台灣產經建研社理事長洪奇昌認為，關稅戰僅是地震，但川普外交政策若延續同個方向，恐為東北亞、台海地緣政治帶來海嘯。

對外關係協會今（29）日舉辦「2025年美國總統川普就職百日座談會」，針對川普內政表現與方向評估、川普外交原則、川普關稅手段對主要國家及中國的影響等議題進行討論。

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對外關係協會資深顧問、前外交部政務次長謝武樵表示，自今年1月川普上任以來，在國際上明顯屏棄多邊主義、不理會現有國際規範，以美國優先、「讓美國再次偉大」（MAGA）為重，川普在經濟上大刀闊斧、開源節流，在安全上想從烏克蘭脫身、拖盟邦下水等舉措，都是劍指中國。

謝武樵認為，川普推動美國優先、「讓美國再次偉大」的最大阻礙就是中國，因此在4月9日宣布對等關稅緩衝90天時，將中國排除在名單之外；而在對等關稅也只是藉機從盟邦「吸血」，讓盟邦貢獻部分力量給美國，讓美國能夠應對中國。

謝武樵認為，在美中對峙下，無論誰是這次關稅戰的贏家，都有可能形成未來兩邊新冷戰格局，在這當中，台灣應持續努力，希望傳統盟邦對台海和平的關注不要散去，並且小心台灣爭取加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是否會受到波及。

台灣產經建研社理事長、前立法委員洪奇昌表示，美國社會目前給川普的評估是，沒得到民心、喪失社會信任、聯邦政府治理能力面臨極大挑戰。

洪奇昌指出，在川普治理下，美國不只有民主、共和兩黨的對立，聯邦政府與州政府之間也已產生對抗，例如加州政府便對川普關稅政策提出告訴，指控川普啟動貿易戰傷害州政府經濟與民生經濟；美國的關稅政策目前不僅沒有為美國帶來正面影響，更造成震盪，後續值得觀察。

國際戰略方面，洪奇昌認為，川普完全缺乏對外戰略、外交策略，貿易戰與關稅戰僅是一個地震，但如果往後川普的外交政策繼續往這個方向走，很可能為東北亞、台海地緣政治帶來海嘯。

針對關稅戰，洪奇昌分析，美中雙方都在節制，短時間內雙邊領導人都會因為國內風險控管需求，有傾向緩和的意願，願意採取電話通或是在適當時間見面，尋求適當的台階，可以等到川普上任滿6個月之後，再來檢視一次。

洪奇昌也呼籲，外交部、經貿談判辦公室在進行關稅談判時，多看看日本首相石破茂在開始進行第一輪對美談判時的談判策略，以及石破對工業、農業領域的談判策略。

淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正認為，川普新政是對美國聯邦政府的全面整治改革運動，也會對美國社會文化產生類似意識革命的影響，「MAGA」是一種希望回歸到更保守、傳統美國的社會運動，未來也不會因為川普第二任期結束而消聲匿跡。

黃介正表示，關稅戰只是川普政府的手段，不是答案，川普整體作戰的邏輯很簡單，就是如何維持美國作為世界領導、第一霸權的位置，不被挑戰；從過去100天的關稅戰可以窺知，美國現在的經貿團隊與過去我方熟知的國防部、國安會、國務院鐵三角構成的國安團隊不同，這也是台灣面臨的最大挑戰。

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