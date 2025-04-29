「因應白沙屯媽進香籌備」不給丁學忠究責會路權 北港鎮公所回應了

北港登記所。（記者李文德攝）

2025/04/29 16:33

〔記者李文德／雲林報導〕台灣經濟民主連合日前發文說，在雲林縣北港登記所舉辦「春季青鳥系列：丁學忠究責會」，依法申請路權，鎮公所以白沙屯媽進香以「不確定朝天宮是否提前籌備設施」、「配合廠商器材進場」等理由無法核准。經民連呼籲公所勿打壓罷免宣講。北港公所今天回應，已函文件請擇期，絕非針對特定活動。

經民連26日晚間發文指，預定5月1日北港登記所（仁和路與公民路口）外道路舉行究責會，4月22日向公所申請仁和路北港登記所外道路路權申請當下承辦人未表示不予許可，僅就申請事項說明，提醒準時結束活動。3天後承辦人來電，稱由於白沙屯媽祖進香，顧慮遊客數量遽增，不確定朝天宮廟方是否須提前籌備設施、配合廠商器材進場等，廟方路權可能有所變動、展延，可能無法順利核准路權。

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​經民連指出，據今年進香流程，白沙屯媽祖5月1日從拱天宮出發，3日中午11點前後抵達北港北辰派出所。申請路權位於北港登記所，距北辰派出所約2公里，更何況活動結束、撤場時，距鑾駕抵達尚40小時，客觀上難想像有何衝突。

經民連說，理解宗教慶典重要性，也尊重配合辦理，承辦人過程中未能清楚說明2場活動在時間、空間上的衝突為何，似也未有商議協調的機會，僅多次以「可能」、「不確定」含糊帶過，高度懷疑是否為近日罷團「雲林拔釘」宣布二階連署人數跨過法定門檻後，在地政治人物的反制、刁難罷免活動措施，呼籲鎮公所應積極保障人民權利，勿以各種藉口，侵犯人民的集會自由。

北港鎮公所今天回應，並非針對特定團體或活動內容，而是基於公共安全、交通順暢及維護公共設施使用的綜合考量。5月3日白沙屯媽祖進香抵達北港朝天宮，現在香燈腳報名人數已高達31萬人，預期活動前後有大量香客及遊客湧入。又北港朝天宮於4月2日即依程序申請使用該路段進行整備作業，鎮公所依規定核准，為配合宗教活動交通管理與安全維護，確保地方秩序與公共設施正常運作，因此無法同意其他團體同時段同地點辦理活動。

公所說，申請地點鄰近北港遊客中心與共享單車站點，人流密集，白沙屯媽祖進香期間，陸續有香燈腳信徒提早進入北港，為維護信眾休憩需求及公共設施正常使用，必須納入考量，現已函文建請擇期，絕非針對特定活動或政治立場。公所依法行政、尊重言論自由與集會權利，誠摯感謝各界關心，請勿誤信不實訊息。

民團指控活動借用路權遭拒，北港鎮公所聲明，絕無針對特定活動打壓，已函文建請擇期辦理。（記者李文德攝）

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