馬英九籲賴清德不要追求台獨建國幻想 改善兩岸關係

前總統馬英九29日出席和平之旅20週年的回顧與前瞻紀念座談會。（記者張嘉明攝）

2025/04/29 16:21

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今日下午出席「和平之旅20週年的回顧與前瞻」紀念座談會致詞時，呼籲賴清德總統以天下蒼生為念，不要追求「既無前景，也無外援，毫不可行，更無必要」的台獨建國幻想，改為腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域和平穩定，他還說，這當然不是容易的工作，但事在人為，誠摯期望賴清德全力邁向這個可欲也可行的目標。

馬英九指出，2016年前總統蔡英文上任後，兩岸關係開始進入低迷狀態，再加上新冠肺炎疫情干擾，兩岸交流幾乎中斷，兩岸人民敵意上升，再到現任的賴清德總統，就任至今即將滿1年，不但沒有提出任何改善兩岸關係明確可行的政策，反而發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」的說法，明顯違反中華民國憲法的兩岸定位以及雙方既有和平發展的共識，更令人瞠目結舌的是，把兩岸關係惡化推入谷底，加上中共隨後幾次圍台軍演，兩岸和平現狀幾乎已被破壞殆盡，在在顯示民進黨政府毫無處理兩岸關係能力，不會興利，只會積弊、使無辜的台灣民眾受害。

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馬英九表示，2005年的「連胡會」是前國民黨主席連戰對於兩岸關係所做出歷史性的貢獻，20年後的今天回顧這項貢獻，對照當前停滯不前、詭譎莫測的兩岸關係，讓人格外感慨萬千。

他說，連戰當年與中共領導人胡錦濤的會面，達成5點共識，並發佈「兩岸和平發展共同願景」，開啟兩岸之間的和平對話的新時代，並促進兩岸人民密切交流，在此背景與基礎之上，2008年他當選中華民國總統後，遵循連戰兩岸和平發展的既定方針，推動各項合作交流，兩岸共簽訂23項協議，雙方當局與各部會都有對口單位聯繫管道，定期溝通協調，推動兩岸和平發展。

馬英九表示，他除了開放兩岸通郵、通商、通航，更開放「通學」，讓中國學生來台就讀大學，這些國民黨推動的兩岸合作與交流政策，不僅使兩岸人民受惠，也讓兩岸在經貿、文教、科技各方面的關係長足發展，促進了兩岸和平與區域安定，更受到國際社會普遍讚揚，同時，在「九二共識」的基礎上，2015年他與中共總書記習近平在新加坡會面，討論兩岸和平發展未來，備受世界肯定，從連戰的「和平之旅」再到「馬習會」，見證兩岸關係完全可以用和平方式穩健發展的可能性，不需要訴諸戰爭，去年他到訪北京，再次與習近平會面，更說明兩岸確實可以保持和平友好的關係，雙方能夠用和平方式化解歧異，解決爭端，避免戰禍。

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