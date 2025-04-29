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    首頁　>　政治

    被列貪污被告 傅崐萁籲賴總統停止弱智手段潑糞

    國民黨團總召傅崐萁。（記者林欣漢攝）

    國民黨團總召傅崐萁。（記者林欣漢攝）

    2025/04/29 16:16

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚夫婦遭爆涉嫌調高礦稅敲詐業者，被列貪污罪被告。傅崐萁今日下午於立法院議場前受訪表示，自己與徐榛蔚完全依法行政，並呼籲總統賴清德停止弱智的手段潑糞，否則全民將出來罷免賴清德。

    傅崐萁表示，賴清德、民進黨政府持續用政治司法及媒體，全面對在野黨潑糞，花蓮礦稅案是否涉及不法，他歡迎檢調單位別客氣，儘管去查。

    傅崐萁說，賴政府去年對付國民黨籍基隆市長謝國樑的東岸商場、罷免案模式，現在想要複製到花蓮，謝守護市產、他與徐榛蔚守護縣產，何錯之有，倒是財團躲在民進黨後面，欺負地方首長。

    傅崐萁痛批，民進黨動用司法與側翼攻擊花蓮縣府、花蓮縣立委，他要問，挖花蓮的山土為何不用繳稅或調漲？且這完全是由花蓮縣議會所發動，提案人甚至全部都是民進黨籍的花蓮縣議員，不是縣府，更經過政院、財政部、內政部、經濟部核備，花蓮縣府依法徵收，但民進黨只想搞大罷免，包庇財團、對付縣府與縣民。

    「請賴清德、民進黨停止用弱智手段潑糞。」傅崐萁說，人民是睿智的，他不計較民進黨的弱智，對自己的操守絕對捍衛到底，請賴清德適可而止，否則物極必反。面對國際金融海嘯情勢，賴清德搞大罷免，國民黨主席朱立倫已宣布5月20日賴清德就職週年，是最後的觀察期，若賴堅持使用粗暴的司法手段，那520全民將站起來對抗暴政，國民黨會率先迎戰，罷免賴清德。面對關稅貿易戰，呼籲賴清德回歸國政，別再內鬥。

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