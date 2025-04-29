財劃法獲配財源未到位、中央補助短撥 楊文科指示各局處嚴控經費

因財劃法修法獲配財源未到位、中央補助短撥等，新竹縣長楊文科今在主管會報中指示各局處嚴控經費，同時籲請中央正視支持地方政府的各項服務。（記者廖雪茹攝）

2025/04/29 16:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府財政處今（29）日於主管會報中報告現行財政狀況，因財劃法修正案於3月公布實施，但獲配財源均未到位，且原編列的普通統籌分配稅款、中央一般性補助款均短撥，及計畫型補助款預計將凍結近5成，導致縣府財政陷入困難，縣長楊文科直呼事態嚴重，也請各局處啟動緊急措施、嚴格控管經費，並暫緩非必要支出。

楊文科聆聽財主單位及各局處報告後，認為上述狀況事態嚴重，恐影響縣政推動及營運，因此裁示各局處配合財主單位各項撙節措施，但對於照顧弱勢族群、基礎建設、托育補助等，「一定全額保障」，務必將每一分錢都用在刀口上。

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楊文科也呼籲，請中央重視財劃法修正案後所造成的問題，盡速解決預算爭議，他相信不是只有新竹縣受到影響，請中央支持地方政府服務不中斷。

財政處長彭惠珠在會中報告，財劃法修正案於3月21日由總統公布實施、3月24日正式生效，其中新竹縣將獲配253億元，與原先獲配68億元相較，增加185億元，但截至目前各地方政府的獲配財源均未到位。

中央因財劃法修正可能影響中央施政財源、所得稅及營業稅短徵等因素，導致各縣市獲配的普通統籌分配稅款及中央補助款撥入時程均不如預期。新竹縣政府統計，其中普通統籌分配稅款2、3月僅按月平均撥付數的7、8成撥付，4月份則通知將僅以55.64%撥付，合計2到4月共短撥5.03億元，若5至12月僅撥付50%，預估今年共計將短撥27.79億元。

日前行政院表示，計畫型補助款預計將凍結50%，以竹縣府114年計畫型補助收入預算數118億元計算，預估將被凍結59億元。另縣府主計處也依據中央4月23日來函減額對地方政府的一般性補助款計算，預估竹縣府今年一般性補助款收入將短撥近20.68億元，綜上合計達107.47億元。

受到上述中央補助款短撥、財劃法相關財源均未到位的影響，縣府主計處分析對竹縣府歲入影響將達3成，且與民眾權益攸關，包含基礎公共建設、民眾交通安全、長照服務、營養午餐、法定社會福利及農民福祉支出、弱勢族群照顧、警消人員超勤及薪資支出等，也影響縣府日常政務支出。

財政處表示，4月已啟動向銀行借款，今年編列長期債務舉借預算數為84.95億元，目前長期債務實際舉借61億元，僅剩23.95億元的舉借空間，另4至5月份使用牌照稅及房屋稅收合計21.8億元，但若7月中央仍未有具體調整措施，縣府將陷入「無米之炊」的窘境。

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