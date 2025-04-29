林右昌否認賴清德下大罷免軍令 民眾黨諷：扮黑、白臉滅火？

民眾黨發言人張彤。（民眾黨提供）

2025/04/29 14:48

〔記者林哲遠／台北報導〕針對民進黨發言人卓冠廷在節目透露，身兼民進黨主席的總統賴清德曾下令，35個泛藍立委罷免案都要全力協助；黨秘書長林右昌今日說明，罷免行動是公民團體自主行為，從來不是民進黨主導。民眾黨發言人張彤反批，民進黨是眼見被揪出賴主席下達罷免軍令狀，以黨領政完全不演了，趕快一個扮白臉、一個扮黑臉滅火？

張彤指出，民進黨發言人卓冠廷，前一天公開宣示，賴清德總統在中常會下令「泛藍立委35個罷免案都要過」，但今天民進黨秘書長林右昌卻大動作出面澄清「罷免是罷團自主行為，民進黨從來沒主導」，連民進黨立法院黨團都潑卓冠廷冷水。

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綠營方向大轉彎、上演網內互打，張彤質疑，民進黨是眼見被揪出賴主席下達罷免軍令狀，以黨領政完全不演了，趕快一個扮白臉一個扮黑臉滅火，又或者只是一齣地方議員被黨中央打臉的鬧劇？

張彤批評，若卓冠廷所言屬實，賴清德主席貴為國家元首，卻下達軍令狀全力推動大罷免，那恰恰坐實綠色黨國體制現形，以及全台的民進黨民代們，領著人民納稅錢，每天竟然可以正事不做、只要搞政治鬥爭搞大罷免，完全是徹底踐踏民主，荒謬至極；但若只是地方議員為了搏聲量，最終被黨中央打臉的一個茶餘飯後笑話，卓冠廷不但是不適任的議員，更是信用破產的發言人。

「正告民進黨，身為執政黨別說一套做一套！」張彤痛批，民進黨為了鞏固自身政黨利益持續癱瘓國政，拿全體人民的生計當作政治籌碼，操作社會對立、動用國家機器來打擊政敵。

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