澎縣議會定期會開議 機票船票難求、焚化爐興建成焦點

澎湖縣議長陳毓仁主持定期大會開議，展開為期30天議程。（記者劉禹慶攝）

2025/04/29 15:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會第20屆第5次定期會，今（29）日正式開議至5月27日止，展開為期30天的議程，首日議員關心的焦點，放在觀光旺季開始，機票、船票一票難求及焚化爐興建等問題，議長陳毓仁呼籲縣府正視此一問題，縣長陳光復表示，將率隊北上交通部，向部長陳世凱陳情，歡迎議員結伴同行，為澎湖民眾交通權益請命。

陳毓仁表示，一年一度的花火節即將登場，依照澎湖縣政府的分析，去年因為加班機減少，所以澎湖遊客下滑，因此澎湖縣議會一再提醒今年務必即早因應，然而今年的加班機和中型機支援都比去年少，不只遊客來不了，尖峰時期鄉親返鄉也一票難求，連南海之星和南海之星二號，也同時上架和故障，讓民眾怎麼安心回家呢？希望爭取南海之星三號早日拍板定案，解決離島交通之苦！

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議員莊光大、許月里、歐中慨也相繼針對澎湖設立第三家航空公司發言，澎湖縣政府信誓旦旦指稱今年5、6月就有眉目，但遲至現在卻都無下文，恐將淪為「傳說」；另外針對垃圾焚化爐興建，議員許育愷表示，傳聞澎湖縣政府要利用尖山發電廠部分機組設施，改建為焚化爐。

陳光復表示，澎湖縣政府極爭取新建南海之星3號交通船，提供望安、七美離島居民交通往返服務；至於第3家航空公司要有集資過程，才能完成登記，並非是「傳說」。至於尖山發電廠一組設施改建焚化爐，只是方案之一，焚化爐最後選址尚未確定。

澎湖縣長陳光復表示，第3家航空公司仍在集資，絕不是「傳說」。（記者劉禹慶攝）

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