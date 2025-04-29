為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    澎縣議會定期會開議 機票船票難求、焚化爐興建成焦點

    澎湖縣議長陳毓仁主持定期大會開議，展開為期30天議程。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議長陳毓仁主持定期大會開議，展開為期30天議程。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/29 15:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會第20屆第5次定期會，今（29）日正式開議至5月27日止，展開為期30天的議程，首日議員關心的焦點，放在觀光旺季開始，機票、船票一票難求及焚化爐興建等問題，議長陳毓仁呼籲縣府正視此一問題，縣長陳光復表示，將率隊北上交通部，向部長陳世凱陳情，歡迎議員結伴同行，為澎湖民眾交通權益請命。

    陳毓仁表示，一年一度的花火節即將登場，依照澎湖縣政府的分析，去年因為加班機減少，所以澎湖遊客下滑，因此澎湖縣議會一再提醒今年務必即早因應，然而今年的加班機和中型機支援都比去年少，不只遊客來不了，尖峰時期鄉親返鄉也一票難求，連南海之星和南海之星二號，也同時上架和故障，讓民眾怎麼安心回家呢？希望爭取南海之星三號早日拍板定案，解決離島交通之苦！

    議員莊光大、許月里、歐中慨也相繼針對澎湖設立第三家航空公司發言，澎湖縣政府信誓旦旦指稱今年5、6月就有眉目，但遲至現在卻都無下文，恐將淪為「傳說」；另外針對垃圾焚化爐興建，議員許育愷表示，傳聞澎湖縣政府要利用尖山發電廠部分機組設施，改建為焚化爐。

    陳光復表示，澎湖縣政府極爭取新建南海之星3號交通船，提供望安、七美離島居民交通往返服務；至於第3家航空公司要有集資過程，才能完成登記，並非是「傳說」。至於尖山發電廠一組設施改建焚化爐，只是方案之一，焚化爐最後選址尚未確定。

    澎湖縣長陳光復表示，第3家航空公司仍在集資，絕不是「傳說」。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復表示，第3家航空公司仍在集資，絕不是「傳說」。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播