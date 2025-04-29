北捷遊憩公司擬7月成立自負盈虧 議會要求研議退場機制

北捷遊憩公司預計今年7月1日成立，未來將專注經營台北小巨蛋（圖）、兒童新樂園及貓空纜車事業，自負盈虧。（資料照）

2025/04/29 14:16

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運公司今天（29日）針對成立遊憩公司之籌組進度、組織架構與未來發展，於市議會交通委員會進行專案報告。藍綠議員關注未來營運績效及目標，也點出目前北捷並未規劃若無法達成目標的退場機制，會中做出4點附帶決議。

北捷遊憩公司預計今年7月1日成立，未來將專注經營台北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車事業，初期實收資本額為6000萬元，北捷及北市府股權分別佔60%及40%，未來除貓纜可研議參考公車運價補貼外，新公司應自負盈虧，若場館營運虧損，市府不再撥補。

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捷運公司總經理黃清信表示，預估每年獲利可在5年內由目前的6000萬成長至7000萬元。北捷先前也允諾，將逐步引進專業人才，3年內以達到3成以上為目標，總編制員額為324人；遊憩公司總經理將依法列席市議會報告及備詢。

民進黨議員許淑華關心日後遊憩公司自負盈虧，小巨蛋場租是否會調漲？公益時段是否會縮減？兒樂公益優惠是否會取消？黃清信回應，遊憩公司仍為公營公司，除了避免虧損外，任何調整都需要廣泛討論，取得平衡，不會任意調漲場租。

國民黨議員耿葳關心，若不幸產生虧損，是否有上限，否則難道要無止盡一直填補；她也關心目前小巨蛋商場優化進度。黃清信表示，如要增資也須議會同意，會集思廣益應對。北捷遊憩事業處表示，2026年5月會有約250坪近10間店鋪合約到期，公司規劃將店鋪打通成一個大的商業空間，陸續接洽韓國潮流品牌進駐，餐飲部分也會依業種配置。

許淑華也關心，找來專業經理人後，若無法提升營運績效，甚至虧損，有沒有退場機制？黃清信回應，目前並未討論，考量人事費用、電費等固定成本，場租費率也不能任意調整，會提供更好的服務，增加收入。許淑華建議，可找贊助商辦活動。

民進黨議員王孝維認為，未來遊憩公司若有投資外圍事業及股權股份，應讓議會知道且同意通過後才能投資，許淑華也認同此提議。黃清信回應，政府有清楚的轉投資程序，要提到議會審議通過後才能執行，會依照相關程序辦理。議員意見會中經委員會通過做成附帶決議。

國民黨議員游淑慧認為，遊憩公司應將日常維修業務委託給捷運公司，以降低人事成本，同時增加北捷收入，讓遊憩公司能專注服務、創新、商業發展。黃清信回應會採納議員意見，貓纜、兒童新樂園獨一無二的設施會由遊憩公司自行維護，其他通用項目如機電、電扶梯等，由北捷接受委託，降低成本，追求雙贏。

今日做出的4點附帶決議為：

一、北捷遊憩公司董事會應有專業經理人協助。

二、北捷遊憩公司成立後，仍應延續公益時段，不得以自負盈虧為由任意取消。

三、北捷遊憩公司於成立後，如規劃進行公司章程所營事業以外之轉投資，預算應報經議會同意。

四、捷運公司應依公司法相關規定，預先研擬北捷遊憩公司之退場機制。

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