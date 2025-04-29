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    林右昌批國民黨讓孫中山恐氣到無語 藍營：不要臉

    國民黨發言人楊智伃。（資料照）

    國民黨發言人楊智伃。（資料照）

    2025/04/29 15:14

    〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨秘書長林右昌今日批評國民黨假連署、抄名冊，「如果孫中山還在世，相信可能會氣到連話都說不出來」，國民黨發言人楊智伃反批林右昌，「『不要臉』就別拿孫中山墊背！」

    楊智伃表示，民進黨今天居然還敢扯孫中山？如果孫中山在世，看到這群「綠共」操作司法、打壓異己、踐踏民主，「早就提槍起義，把你們這些假民主、真獨裁的敗類掃進歷史垃圾堆！」

    楊智伃指出，高檢早就說了，罷免團體、基層黨工本來就難以逐一查核資料，這是台灣民主實務的現實！「民進黨拿著這點瑕疵，像瘋狗一樣往在野黨身上狂咬，就是想全面封殺反對聲音，搞一黨專政，變成新的綠色極權！」

    楊智伃說，基隆市民早就用選票打了林右昌一巴掌，拒絕搞鬼的罷免案，但民進黨不甘心，林右昌配合賴清德下軍令，全台大罷免，一個一個清算，只為了實現民進黨「只准綠共存在」的邪惡野心！

    她還說，林右昌別以為大家忘了他當基隆市長的時候，一個一個自以為是的政績，被挖出是一個一個骯髒不堪的弊案，現在又厚著臉皮來帶頭司法鬥爭，還敢講什麼孫中山？「你們這些人，才是孫中山要誓死推翻的腐敗政權！」

    楊智伃強調，如果罷免是一場比賽，民進黨搞的就是黑哨比賽，對藍營，司法亂抓、亂吹；對綠營，裝聾作啞、當沒看到。「這場醜聞，歷史會記下、人民更看得清，是賴清德親手摧毀了台灣的民主公平！」「基隆已經證明一次市民的選擇，台灣人民更不會屈服！面對綠色恐怖，我們只會更堅定！反綠共、罷免賴清德，才能救台灣！」

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