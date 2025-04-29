以「TECH WORLD館」參加大阪世博 外交部：有助於我國科技創新

2025世界博覽會4月於日本大阪揭幕，本屆台灣以「TECH WORLD館」名義共襄盛舉。（記者陳鈺馥攝）

2025/04/29 12:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2025世界博覽會4月於日本大阪揭幕，本屆台灣以「TECH WORLD館」名義共襄盛舉。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今日在外交部例行記者會表示，相信這次難得參展機會，將有助於我國科技創新能力，形塑台灣優質形象，擴大台灣在全球的商機。

林郁慧表示，我國以TECH WORLD館參加大阪世博，已經於4月正式開館，該館結合數位科技及台灣自然與人文特色，打造視覺、聽覺、嗅覺、味覺等體驗空間，並積極宣傳台灣的軟實力。

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林郁慧指出，為了在大阪世博期間，讓國際看見台灣、認識台灣、喜歡台灣，外交部以「尋找台灣」、「Finding Taiwan」為主題發起全球徵片活動，邀請國內外網友用影像分享台灣故事，由點到線、由線到面，串連全球網路及社群，向世界展現台灣精彩動人的地方。

林郁慧說明，因為台灣不是規範世博的國際展覽局會員國，長久以來台灣都無法受邀世博活動，這次世博由日本擔任主辦國，因為台日關係長期友好且交流密切，日方善意邀請我方以企業館的方式參展。

林郁慧強調，我方基於台日互信和默契，由外貿協會與玉山數位科技株式會社規劃以「TECH WORLD館」形式參加，相信這次難得參展機會，將有助於我國科技創新能力，形塑台灣優質形象，擴大台灣在全球的商機。

林郁慧也說，上週末日本開始黃金週假期，有許多日本重要人士訪台，包括日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗眾議員，在4月27日至29日訪台。今天也有自民黨青年局局長中曾根康隆眾議員率團訪台，陸續會有前經濟產大臣西村康稔眾議員訪台，相關資訊都會隨時分享。

台灣以「TECH WORLD館」名義參加大阪世博，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今在外交部記者會表示，相信這次難得參展機會，將有助於我國科技創新能力，形塑台灣優質形象，擴大台灣在全球的商機。（記者陳鈺馥攝）

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