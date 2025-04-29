基隆市民政處長聲押 李忠憲：內賊橫行、假民主真威權

學者李忠憲。（資料照）

2025/04/29 14:41

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「基隆市公共事務學會」發起罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷，卻涉及死亡連署，基隆市民政處長張淵翔等3人今晨被聲押。對此成功大學教授李忠憲表示，國民黨政權的獨裁本質，從過去操控國家機器，到今天基層官員非法動用戶政系統，一脈相承；而這正驗證了「內賊太多」情況下，推行數位身分證只會讓人民更無隱私、更難自保的重大危機。

李忠憲在臉書PO文表示，從這次基隆事件可以看出，國民黨地方系統仍然延續過去的體制思維濫用公權力：民政處長張淵翔，作為公務員，依法應該保持「行政中立」。結果卻被檢調懷疑直接動用戶政系統查個資，幫助國民黨罷免行動，這種行為本質上就是利用國家掌控的資源打擊政治對手。

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李忠憲指出，系統性滲透與串聯，不只是單一個人，這次涉及的是整個基層網絡：從市府民政處、地方國民黨黨部，到多名罷免領銜人，都疑似串連運作。這種集體運作、濫用國家機器的模式，正是國民黨過去威權時代的老套路（例如動員戶政、警察、里長系統進行選舉操作、監控異議分子）；對制度精神的藐視：罷免本來是民主制度下的人民權利，但這些人卻用造假死亡連署、不當查詢個資的手段操弄，這不是民主的深化，而是民主制度被威權思維綁架。

李忠憲續指，因此，這次事件可以說是國民黨「假民主、真威權」作風的現代翻版，國民黨表面接受了民主選舉，但內在仍然習慣靠操弄制度、運用掌控系統資源來維護自身利益，和過去一貫的獨裁本質並無二致，只是包裝得比較現代化而已。

李忠憲分析，這件事也正好呼應林宗男和李忠憲對於推行數位身分證的擔憂，戶政資料系統本來就包含極大量個資，照理說應該受到嚴格保護。但即使在現行紙本身分證與傳統戶政系統的狀態下，仍然有人可以非法查閱、挪用；現在只是傳統戶政系統，就已經被內賊（民政處長）隨意濫用。如果未來數位身分證全面上線、資料高度集中、互聯互通的話，內賊操控的風險只會更大、更難發現；尤其國民黨這種系統文化，很容易形成系統性竊用個資的集體行為。一旦爆發，民眾幾乎無法自保。

李忠憲補充，資料越集中、系統越高度數位化，掌握系統的人如果不可信（內賊太多），風險就不是下降，而是指數級上升，而基隆這次罷免案內賊亂用戶政系統，就是活生生的範例。

李忠憲直言，國民黨政權的獨裁本質，從過去操控國家機器，到今天基層官員非法動用戶政系統，一脈相承；而這正驗證了「內賊太多」情況下，推行數位身分證只會讓人民更無隱私、更難自保的重大危機。

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