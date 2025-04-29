指朱立倫罷免賴總統「不可能任務」 黃暐瀚揭真實目的

國民黨主席朱立倫宣布520發動罷免賴總統，引發外界議論，資深媒體人黃暐瀚發文分析，「罷免總統、彈劾總統」是不會成功的，但卻可能藉此提高藍營氣勢。（資料照）

2025/04/29 13:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫宣布520發動罷免賴總統，引發外界議論，資深媒體人黃暐瀚發文分析，「罷免總統、彈劾總統」是不會成功的，但卻可能藉此提高藍營氣勢，減少藍委在大罷免中損失的席次，並鞏固其在黨內的領導地位（主席連任）。對此他也形容「這將是一場矛盾對決」。

黃暐瀚在臉書發文指出，先前已經多次說過，罷免總統的門檻是「29、76、977」，彈劾總統的門檻是「57、76、大法官」，都是「不可能的任務」。

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根據目前法定程序及門檻，罷免總統首先需要1/4的立委提案（29人）。在提案後則需2/3立委，也就是至少76名立委同意，立法院才能宣告罷免案成立。最後是投票人數門檻：所有投票人數需超過選舉人總數一半。以2024年總統選舉約1954萬選舉人計算，需要約977萬人投票。且在有效票中，同意罷免票需超過有效票的過半數（約489萬）。

至於彈劾總統，立法院要提案罷免總統、副總統，須經29席立委提案，並經76席立委同意後，才能成立。且立法院提出總統、副總統彈劾案，是由司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。

黃暐瀚表示，既然這樣，為何國民黨主席朱立倫還提出要罷免總統、彈劾總統？因為他要「集結反賴勢力」、要「打擊賴的氣勢」、要「阻止大罷免過關」。

黃暐瀚引用「美麗島電子報」最新民調指出，賴總統不滿意度首次超過滿意度，雖然比起去年520就職上任，支持度上升快2%，但不滿意者則是從25.3%升高到47.3，整整多出22%！而這22%就是朱立倫跟盧秀燕要號召的族群，不過2人做法不同，朱立倫硬戰，盧秀燕溫和。

該次民調為4月22日至4月24日進行，針對全國22個縣市年滿20歲的民眾，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，其中成功完訪1059人（住宅電話683人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

黃暐瀚表示，朱立倫提「罷免總統、彈劾總統」，當然是不會成功的。但卻有可能因此提高藍營氣勢，並減少藍委在大罷免中損失的席次，最後鞏固朱立倫在黨內的領導地位（主席連任）。

黃暐瀚也指出，當然就如同大罷免令藍營及支持者氣憤難耐一樣，朱立倫對賴提出罷免之後，支持賴清德的「47.1%」族群，也會同仇敵愾，提升士氣，增加罷免藍委的決心。對此他也在文末提出「狹路相逢勇者勝，這將是一場，矛盾對決！」

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