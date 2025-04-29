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    台東大罷免上演漢唐風雲錄 李府、池府王爺也「被連署」

    罷免總部表示，拒收死者連署，受理時也會詳查。（罷免總部提供）

    罷免總部表示，拒收死者連署，受理時也會詳查。（罷免總部提供）

    2025/04/29 13:23

    〔記者劉人瑋／台東報導〕加入台東「挫賓行動」罷免連署站的民進黨台東縣黨部收到一封連署書信件，其中一張連署書竟然列入「衛子夫」、「唐太宗」，甚至連李府千歲李大亮及池府千歲池夢彪都遭冒用，王姓黨工表示，據這份「被連署書」身分證字號可見，「衛子夫、唐太宗都是台東人」。

    罷免總部表示，目前死亡連署正偵查的沸沸揚揚，國民黨在第一階段的提案人名冊及補件中，竟然有高達1923份死亡連署，堪稱死靈大法師「我獨自連署」，而收到這封信的同時，幸好本身填寫的資料就有誤，進一步查證發現，7個人沒有一個是「中華民國國民」。

    根據這份連署書可明顯發現，字跡全出自同一人，罷免總部表示，明顯是來鬧場，但多數志工皆以笑話視之。

    其中連署書內分別是漢武帝皇后衛子夫（西元前91年逝世）、唐玄宗李隆基（西元762年逝世）、唐太宗李世民（西元649年逝世）、唐朝開國功臣李大亮（西元645年逝世）、東晉大臣車騎將軍謝玄（西元388年逝世）、唐朝曹國公徐懋功（西元669年逝世）、唐朝開國名將池府千歲池夢彪。某位參與罷免活動的台東市王姓市民代表表示，硬生生的被強制上了一堂中國歷史課。

    王姓代表說，雖這些著名人物皆過世甚或被封神數百年，亡於漢代的衛子夫換算所填寫的個人資料，今年才28歲，且她與唐太宗、玄宗、李府王爺「身分證字號都是V開頭，一定是台東人！」。由此邏輯，曹國公明顯為高雄人。

    民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠則表示，嚴厲譴責此類惡意假資料連署，並表示到了連署收件的尾聲，惡意假資料也陸續頻繁出現，相信罷免黃建賓的挫賓小組秉持謹慎審件原則，來應對這類惡意連署的奧步，有信心二階罷免能夠一次過關。

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