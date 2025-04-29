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    遭爆徵礦稅以停工脅迫業者撤告 傅崐萁：一切依法辦理

    國民黨立委傅崐萁。（資料照）

    國民黨立委傅崐萁。（資料照）

    2025/04/29 12:18

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    傅崐萁花縣長任內違法課稅屢敗訴 遭爆以停工脅迫業者撤告

    傅崐萁又列被告！週刊爆花縣府恐嚇廠商 吳靜怡：政壇霸權恐崩塌

    〔記者劉宛琳／台北報導〕花蓮縣政府2016年在前縣長傅崐萁任內送議會通過「提前廢止」礦石景觀稅每公噸10元稅率，並調漲為70元，有業者認為違反租稅法定原則向法院提起訴訟，縣府敗訴。週刊今指控縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告。對此，傅崐萁今回應，一切依法辦理並實施，沒有半毛錢流入私人口袋，並經過政風及監察院調查無誤。

    傅崐萁表示，礦稅案是花蓮縣議會自行提案並審議通過，其中還包括民進黨籍議員，提案通過後送行政院由財政部、經濟部、內政部與專家學者及石礦業者開會通過後送行政院核備，一切依法辦理並實施，所有業者都依法繳稅，而徵收的稅款全部進公庫，用來照顧老人、學童及弱勢，及基礎建設這些都是公開資料，沒有半毛錢流入私人口袋，並經過政風及監察院調查無誤。

    傅崐萁說，現在民進黨為了大罷免，可以拿出來橫柴入灶，硬是要用檢調來潑髒水，看看民進黨發言人卓冠廷的談話就知道，卓冠廷說花蓮對這次整個罷免是重中之重，如果國民黨團總召傅崐萁最後二階連署沒有連署成功，對這次大罷免運動是超級重大傷害，所以對民進黨而言，接受到的指令就是全力推動罷免。

    傅崐萁強調，這就是民進黨持續打擊異己，正往獨裁之路邁進的事證，也是我們今天要出來戰獨裁的原因。賴清德下軍令狀罷免35位藍營立委，如果在野黨全被殲滅，媒體被民進黨政府掌控，沒人制衡執政者，一黨專制獨大的結果，全民皆受害。

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