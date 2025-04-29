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    西班牙不明原因大停電 外交部：沒聽到有國人受影響

    外交部發言人蕭光偉。（記者陳鈺馥攝）

    外交部發言人蕭光偉。（記者陳鈺馥攝）

    2025/04/29 11:50

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕西班牙及葡萄牙在28日發生大停電，伊比利半島公共交通系統癱瘓。關於國人在西葡兩國情況，外交部發言人蕭光偉今日表示，目前雖然沒有聽到有國人受影響消息，不過，外交部已要求我相關駐處持續關注旅外國人、留學生及僑胞狀況，並且提供必要協助。

    蕭光偉指出，就我們瞭解，西班牙及葡萄牙在當地時間4月28日中午因不明原因發生大規模停電，影響當地通訊、鐵路及公共交通正常運作。外交部已經立即指示我國駐西班牙代表處和駐葡萄牙代表處，持續掌握當地狀況。

    另外，加拿大近期舉行國會選舉，外交部對於未來的台加關係如何評估？蕭光偉回應，加拿大在加東時間4月28日舉行聯邦大選，目前各地投票已經結束，陸續在進行開票作業，外交部將持續關注加國聯邦大選的最終開票結果。

    蕭光偉強調，加拿大與台灣共享民主、自由、人權等普世價值，特別是加拿大自2020年發布印太戰略以來，台加兩國在經貿、科技、醫衛、原民等議題上密切合作，雙邊關係持續顯著成長，並且獲得加國跨黨派的強勁支持，所以不管最終加國聯邦選舉結果為何，我國都將持續在兩國堅實的基礎上，推動台加關係的正向發展。

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