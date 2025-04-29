基隆市民政處長聲押 被罷議員鄭文婷：謝國樑真的不知情嗎

基隆市議員鄭文婷批，民政處長張淵翔被聲押，顯見市府黨政不分。（記者盧賢秀攝）

2025/04/29 12:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆市公共事務學會」發起罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷，卻涉及死亡連署，基隆市民政處長張淵翔等3人今晨被聲押。張之豪與鄭文婷都把矛頭指向基隆市長謝國樑，批市府「黨政不分」，呼籲市府行政中立。

鄭文婷指出，民政處掌管全市市民的戶政資料，而民政處長涉入罷免連署，到底有沒有利用民政系統的戶籍資料連署？市府應該說清楚講明白，否則全市市民朋友恐將陷入更大的恐懼當中。

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鄭文婷：怎麼會有民政處長被聲押

鄭文婷表示，3月初罷免她的領銜人在市場擺攤收集連署書，事後宣稱短短2個小時就收集到200份連署書，實際現場根本沒有人，合理懷疑這200份連署書是民政處提供的資料？她強調，必須要釐清，市府除了民政處長牽涉其中，有沒有更高層的主管牽扯在內呢？謝國樑真的完全不知情嗎？

鄭文婷指出，在司法調查階段坦白從寬，可以獲得交保，昨天調查局約談後，國民黨基隆市黨部主委獲得交保，但民政處長卻被聲押，在全台各地的偵辦案件來看，理應只有黨部疑涉抄寫黨員名單而遭搜索、扣押，甚至羈押，怎麼會有民政處長被聲押呢？希望張淵翔坦白面對。

鄭文婷指出，花蓮縣民政處長明良臻疑似由指揮抄水表被收押，而基隆民政處長被聲押，難道跟謝國樑完全無關嗎？她呼籲，謝市府應本行政中立的立場，不應該黨政不分。

張之豪喊話：張淵翔「有冤屈一定要說出來」

張之豪指出，基隆共有3個罷免案，罷免國民黨立委林沛祥、罷免民進黨議員張之豪和鄭文婷，都是由基隆市選委會審理，但基隆市選委會記錄不良，去年罷免謝國樑案裡就胡亂剔除合格連署書，民政處長張淵翔就是前選委會總幹事，現在傳出身為謝國樑的左右手，卻涉嫌利用職務之便提供民政個資，比原先以為的「偽造文書」更嚴重。

他希望司法查明真相，也呼籲張淵翔，「如果有什麼冤屈，一定要說出來」，如果背後有人教唆指使他違法利用個資，不要害羞，說出來。

基隆市議員張之豪強調，希望司法查明真相，背後是否有人教唆基隆市民政處長張淵翔違法利用個資。（資料照，記者盧賢秀攝）

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