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    藍營執政縣市暗助罷綠團體？ 吳思瑤：不當介入應揪出

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者王藝菘攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者王藝菘攝）

    2025/04/29 12:13

    〔記者謝君臨／台北報導〕二階罷免連署進入最後衝刺階段，針對國民黨執政縣市被控行政不中立，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，行政中立是不論誰執政都要堅守的，公務員必須奉行「公務員服務法」的相關規範；台灣是法治國家，大家都要依法，更重要的是公務人員要依法行政，若有不當介入，暗助罷綠的相關連署，就應當揪出個案。

    吳思瑤表示，現在有很多個案被揭露，國民黨執政縣市除了在罷免的發動過程當中，有涉及造假、冒名的情況，恐怕也有縣市政府或多或少行政不中立來介入、參與，甚至暗助罷綠的連署作為。她強調，行政中立是不論誰執政都要堅守的，公務員必須奉行「公務員服務法」的相關規範。

    吳思瑤說，希望各縣市政府不論藍綠，都要秉持最起碼的行政中立，台灣是法治國家，法治社會的原則就是大家都要依法，那更重要的是公務人員依法行政，如果有不當介入，暗助協助罷綠的相關連署，那就應當去揪出個案。

    吳思瑤也強調，民進黨會站在民意的一方，不讓公民團體孤單，不讓公民團體獨自作戰，沒有外援；民進黨會成為公民罷團最強的側翼，幫助他們、也排除他們在推動罷免案當中所遭受的很多不公平的行政對待，這是我們努力的方向。

    此外，吳思瑤也說，在二階連署的最後一哩路，看到各地罷團這段時間都在做動員的衝刺、喊話，請大家再衝一波，所以在最終1、2週的時間之內，把連署衝到更高，達到更安全的門檻，這當然是最優先的工作；民進黨各地黨公職不管是服務處的民主連署站，或是在街頭直接協助公民罷團，這都是現在進行中的最重要工作，就是衝高安全門檻、衝高連署數。

    吳思瑤指出，其次，後續造冊的行政作業也非常繁重，尤其罷團的自我要求非常高，要逐一核對資訊進行造冊的工作，這個行政量已及早開始啟動，所以最後一哩路，一方面再次衝高連署數，一方面一定要讓造冊的工作嚴謹再嚴謹、守法再手法，這是現在我們和公民團體合作分工努力的目標。

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