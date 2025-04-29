為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    NCC人選何時出爐？ 卓榮泰：希望明天可達成

    行政院長卓榮泰29日赴立法院進行施政報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰29日赴立法院進行施政報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

    2025/04/29 12:29

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國家通訊傳播委員會主委與委員人選難產半年，行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢時表示，「明天是一個時間，他希望明天可以達成」，至少這一個禮拜是沒有問題的。

    卓榮泰日前曾表示，4月底前會提出NCC委員人選。李彥秀表示，已經有幾位委員諮詢過NCC的問題，而今天已經是4月底了，後天就是行政院會，但此事還沒有具體方向，明天會不會提得出來？

    卓榮泰表示，他在質詢立法院會的質詢答覆過，他希望在4月份提出，他們正在努力做這件事情。李彥秀說，明天就是4月最後一天，「明天是一個時間，他希望明天可以達成」，至少這一個禮拜是沒有問題的」。

    李彥秀說，卓榮泰曾說找人選遇到很多挑戰，那人選有跟賴清德總統討論過嗎？卓表示，找的中間都還沒有，但定案以後會跟賴總統報告人選和做說明；李則說，NCC是院長可以一手主導的。

    李彥秀說，未來如何讓NCC的專業人才有獨立的空間，去做他該做的事情，這是立法院把關過程很重要的指標，期待看到明天人選出來，很期待看到明天人選出爐，可以盡速解決NCC後續的審查問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播