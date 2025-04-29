NCC人選何時出爐？ 卓榮泰：希望明天可達成

行政院長卓榮泰29日赴立法院進行施政報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

2025/04/29 12:29

〔記者劉宛琳／台北報導〕國家通訊傳播委員會主委與委員人選難產半年，行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢時表示，「明天是一個時間，他希望明天可以達成」，至少這一個禮拜是沒有問題的。

卓榮泰日前曾表示，4月底前會提出NCC委員人選。李彥秀表示，已經有幾位委員諮詢過NCC的問題，而今天已經是4月底了，後天就是行政院會，但此事還沒有具體方向，明天會不會提得出來？

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卓榮泰表示，他在質詢立法院會的質詢答覆過，他希望在4月份提出，他們正在努力做這件事情。李彥秀說，明天就是4月最後一天，「明天是一個時間，他希望明天可以達成」，至少這一個禮拜是沒有問題的」。

李彥秀說，卓榮泰曾說找人選遇到很多挑戰，那人選有跟賴清德總統討論過嗎？卓表示，找的中間都還沒有，但定案以後會跟賴總統報告人選和做說明；李則說，NCC是院長可以一手主導的。

李彥秀說，未來如何讓NCC的專業人才有獨立的空間，去做他該做的事情，這是立法院把關過程很重要的指標，期待看到明天人選出來，很期待看到明天人選出爐，可以盡速解決NCC後續的審查問題。

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