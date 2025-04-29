朱立倫下令罷綠委連署結果列考核 戴錫欽：激勵內部團結的動作

台北市議會議長戴錫欽今（29）日表示，KPI是激勵內部團結一心的動作，黨內要同仇敵愾對執政黨所發起的無差別攻擊大罷免行動，做出具體的反制行動。 （記者何玉華攝）

2025/04/29 13:00

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨表示，所有國民黨民代全力協助罷免綠委選區二階連署，連署結果將列入黨中央考核，也會公告讓藍營支持者知道，甫被宣布代理國民黨台北市黨部主委職務的台北市議會議長戴錫欽今（29）表示，KPI是激勵內部團結一心的動作，黨內要同仇敵愾對執政黨所發起的無差別攻擊大罷免行動，做出具體的反制行動。

戴錫欽說，朱立倫要要強調的是在現在的政治氛圍下，包括國民黨在內的所有在野黨，必須要嚴肅看待執政黨刻意漠視執政黨在國會是少數的現實，而對在野黨發起無差別的大罷免攻擊，這已經不是一個民主政治該有的常態，但既然執政黨執意如此，總統賴清德也下了軍令狀，要求民進黨以及黨公職都必須全力動員的情況下，國民黨所有的民意代表，不管是中央或地方都必須有這樣的意識，不管是不是在自己的選區，不管是要捍衛藍軍現職立委，或針對部分民進黨立委的罷免反制動作，大家都必須要團結一心同仇敵愾，所以不管是KPI值或是責任額，或者將來怎麼樣列入考評，都只是一個激勵內部團結一心的動作，只要大家能夠面對現有政治情勢，做出正確的判斷，一起努力，相信國民黨可以度過現在的難關。

請繼續往下閱讀...

戴錫欽說，如果國民黨過不了大罷免這一關，2026的地方選舉勢必會受到嚴重的衝擊；現有的政治情勢已經衝擊到國民黨未來的繼續生存，以及作為一個在野黨將來重返執政的可行性；所有的黨公職、民意代表中央或地方都必須有這樣的覺悟，認清現有的政治情勢，大家團結一心共同努力，KPI或將來列入考核，那只是一個參考指標，黨中央勢必也會有更明確的說明，重點是大家能夠針對執政黨所發起的無差別攻擊的大罷免行動做出具體的反制行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法