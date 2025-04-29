日本自民黨青年局訪團今起來台 交流台日關係、區域情勢

日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆（左）。（資料照，中央社）

2025/04/29 11:43

〔記者黃靖媗／台北報導〕「日本自民黨青年局」由局長、眾議員中曾根康隆今（29）日至5月3日率團訪台。外交部指出，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會立法院長韓國瑜、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並與三三會青年部與救國團等團體交流，針對台日關係、區域情勢等議題交換意見。

外交部指出，訪團成員包括眾議員平沼正二郎、參議員神谷政幸、眾議員根本拓、眾議員福田Kaoru，與日本青年會議所（JC）幹部等共11人；訪團在台期間將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，拜會立法院長韓國瑜、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等，就台日關係及區域情勢等議題交換意見，並將與三三會青年部及救國團等團體進行交流。

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外交部表示，自民黨青年局長久以來擔任該黨推動與台灣交流的重要窗口，定期組團訪台與我國各界進行交流，團長中曾根康隆曾擔任日本防衛大臣政務官，團員均為深具發展潛力的年輕世代國會議員；自民黨青年局歷任局長多擔任政府要職，包括前首相麻生太郎、安倍晉三及岸田文雄等都曾任青年局長。

外交部指出，日本自民黨青年局定期組團訪台，彰顯日本政府對台日關係的高度重視，有助雙方瞭解彼此最新政策與外交方向，提升台日國會外交及各領域的實質合作關係。

外交部表示，期盼未來與日本在既有的互信基礎上，持續深化合作夥伴關係，攜手促進區域的民主、和平與繁榮。

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