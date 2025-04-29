朱立倫發動罷免賴總統 林右昌質疑：是為國家還是為保黨主席？

民進黨秘書長林右昌（見圖）針對朱立倫發動罷免賴總統議題，回應媒體提問。（記者張嘉明攝）

2025/04/29 11:28

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫宣布520發動罷免賴總統，並下令全黨投入罷免民進黨立委二階段連署，民進黨秘書長林右昌今回應媒體表示，國民黨即將改選黨主席，朱極端的言行，目的是什麼？是否為了鞏固黨主席的位置，而不是真正為了國民黨，為了國家跟社會？

被問及如何應對國民黨發動罷免賴總統及民進黨立委，林右昌回應，國民黨各地方黨部接連被發現，在罷免民進黨立委時可能有偽造文書、抄名冊、死亡連署等事證，甚至許多人承認犯罪事實，既然跨縣市國民黨部都有類似情況，不禁讓社會懷疑，這是不是系統性、有組織的犯罪行為？大家可以關注，國民黨這樣的組織犯罪是否合理、在法律上有何責任？

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至於朱立倫發動罷免總統，林右昌說，大家可以關心朱的目的是什麼，國民黨即將選黨主席，朱立倫所有動作跟言行走極端路徑，目的是否為了鞏固黨主席位置，而不是真正為了國民黨，也不是真正為了國家跟社會。

賴清德下軍令35藍委罷免連署全過？林右昌：黨沒主導

針對民進黨發言人卓冠廷在節目透露，身兼民進黨主席的總統賴清德曾下令，35個泛藍立委罷免案都要全力協助，黨公職若不認真請致電告知；林右昌回應，罷免行動是公民團體自主行為，從來不是民進黨主導，民進黨一貫立場就是從旁全力協助、並維護公民團體權利。

他說，在特別困難的選區，民進黨已投入組織、團隊、人力支援，在個別罷區的公職人員如果不夠積極，黨中央也會提醒。

林右昌強調，國民黨發動的罷免沒有正當性，是為了政治鬥爭，企圖把政治局勢跟社會氛圍搞亂，然而民進黨被鎖定的罷免對象，都是非常優質的立委跟議員，沒有任何錯誤或不當言行，這可以讓所有選民跟社會檢驗，黨中央對所有立委跟議員非常有信心。

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