基隆民政處長涉洩個資被聲押 張之豪：有冤屈要說出來

基隆市民政處長張淵翔（見圖）被檢調懷疑涉嫌利用戶政系統「協助罷免連署」，檢察官複訊後聲押；基隆市議員張之豪表示，如果背後有人教唆指使違法利用個資，希望張淵翔一定要「說出來」。（資料照）

2025/04/29 11:48

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調近期積極查辦罷免案「幽靈連署」等案件，基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪等死亡連署案，聲押基隆市政府民政處長張淵翔等3人，並懷疑張淵翔利用戶政系統「協助罷免連署」。張之豪稍早在臉書表示，如果背後有人教唆指使張淵翔違法利用個資，他希望張淵翔一定要「說出來」。

張之豪提到，目前基隆市共有三個罷免案，罷免國民黨立委林沛祥、罷免民進黨議員張之豪、罷免民進黨議員鄭文婷；這三個案子，第一個是在全國大罷免親共立委的大局發生的，後兩個則是國民黨基隆市黨部為了報復而做的。

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張之豪表示，上述3案都是由基隆市選委會審理，但基隆市選委會紀錄不良，去年罷免謝國樑案裡就胡亂剔除合格連署書。現在又傳出謝國樑的左右手張淵翔涉嫌利用職務之便，提供民政個資，這已經比原先認定的「偽造文書」又更嚴重。

張之豪強調：「我希望司法查明真相，如果張淵翔處長有什麼冤屈，一定要說出來，如果背後有人教唆指使他違法利用個資，不要害羞，說出來。」

臉書粉專「貓與邪佞的手指」發文指出，張淵翔便是前基隆市長張通榮的兒子，張淵翔曾經擔任基隆市中正區長潭里長，2014年參選基隆市議員、以48票之差落選，後來接下國民黨青年部主任；而他2018年當選基隆市議員，2022年議員連任失利後，被謝國樑延攬進入市政團隊，擔任民政處長。

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