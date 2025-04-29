轟朱立倫附和中共謀台、踐踏三民主義 林右昌：孫中山恐氣到無語

民進黨秘書長林右昌29日針對罷免、民調等時事議題，回應媒體提問。（記者張嘉明攝）

2025/04/29 10:41

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫宣布520發動罷免賴總統，並下令全黨投入罷免民進黨立委二階段連署，民進黨秘書長林右昌今出面痛斥，未來國民黨史將記載，朱立倫附和中共謀台，縱容毀憲亂政，用作弊反民主，推青年當人頭，是背棄孫中山、踐踏三民主義、毀壞五權憲法的黨主席，如果孫中山還在世，恐怕會氣到話都說不出來！

林右昌指出，歷史性總是驚人的巧合與諷刺，2024年4月26日，傅崐萁赴中國後，回台毀憲亂政；2025年4月26日，朱立倫上街頭後，推動罷免總統，朱、傅似乎奉行毛澤東的論點「天下大亂，情勢大好」，用盡手段要把台灣搞亂搞砸，讓民進黨政府無法穩定施政，如此國民黨的朱傅體制才有機會、共產黨才有機會。

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林右昌表示，朱立倫近來大肆批評罷免團體是「惡罷」，這是公開侵犯污衊公民的行為！更何況，罷免是憲法賦予人民的基本權力，自2017年修法以來，成案並投票的罷免案總計有27件，成功罷免的有7件，從市長、立委、議員到村里長，不分國民兩黨或無黨籍都有，國民黨也曾運用此一權利進行罷免並成功，現在卻因害怕被罷免，昨是今非批評罷免權，散播謠言鼓動群眾，反民主莫過於此！

林右昌也回顧1924年4月26日，孫中山在民權主義第六講「何謂罷免權？」所述「選舉權好比最初次的舊機器，只有推動前進，人民有了罷免權，便有了拉回來的力，好比新式的機器，一推一拉，都可以由機器的自動」，當年孫中山的概念很清楚，「罷免權」是民主的煞車機制，當民主失控，罷免權就該介入，但介入的主體是「人民」，不是「國民黨的名冊」。

林右昌強調，如今罷免案遍地野火起源於傅崐萁赴中返台後，推動一系列擴權、濫權、毀憲的法案，造成台灣人民對於民主失控的憤怒與不安，面對罷免的風潮，最好的降溫手段就是藍、白在立院回歸正常立法、合理監督，但國民黨不去思考問題的本源，竟然找了一堆假公民、真黨工，使出假連署、真抄名冊的奧步，「如果孫中山還在世，孫中山都會氣到話都說不出來！」

林右昌指出，當死亡連署比例高到不合常理時，代表這些連署提案的合法性、有效性是有問題的，也間接證實社會上對國民黨抄名冊的懷疑。現在國民黨部被搜，是因為國民黨違法作弊抄名冊假連署，涉及系統性的組織犯罪行為。國民黨作弊被抓到，居然還怪老師抓作弊？

林右昌質疑，大家現在想知道的是，黨主席朱立倫是否事先知情，甚至下令，還是都推給下面的人，朱立倫不要迴避，應該說清楚講明白。作弊的頭，還帶人去包圍法院，闖法院禁制區，企圖用政治干預司法，朱立倫不只應向全民道歉，更應該負起政治責任。

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