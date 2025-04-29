丁特舉美麗島「挺戰獨裁」 沈榮欽：邏輯和歷史知識慘不忍睹

知名YouTube實況主丁特。（資料照）

2025/04/29 13:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕〕藍白陣營26日在凱道集會「戰獨裁」，網紅「丁特」在Threads發文，指賴清德總統說能上街抗議代表獨裁不存在，那民進黨當年能整天上街頭抗議國民黨，是不是也代表威權不存在？對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，丁特的類比是錯誤的，「這並不是因為他的邏輯過於膚淺，而是出自他對歷史的無知」。

沈榮欽在臉書PO文表示，丁特之所以成為網紅，是在遊戲領域的卓越技能，但尷尬的是「因為對歷史的無知，撐不起他的網紅名聲，偏偏又不甘寂寞，硬要對社會事件發聲，成為一個政治influencer（有影響力的人），因此只能在邏輯上下手，自以為抓到邏輯漏洞而洋洋得意，其實他的邏輯和他的歷史知識一樣慘不忍睹，往往一說就錯，和統神如出一轍」。

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沈榮欽直言，這些人本是柯文哲鄙夷的對象，因選票而不得不拉攏，但也正是這些人，最容易為了表彰認知中的自己，而特別容易投靠柯文哲，柯文哲的社會科學知識之貧瘠，有識者一眼就可以看出來，但是很多學習自然科學而對社會科學所知有限者，最容易支持他，這是一種無法正視自己不足，只能藉由支持對象來彰顯自己地位的表現，殊不知正是這一點讓識者一看就破。

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