友邦聖克里斯多福兩性事務部長訪台5日 將交流性平、婦女賦權議題

聖克里斯多福及尼維斯聯邦兩性事務部長菲莉普（Isalean Phillip）昨起率團訪台5日。（圖擷取自聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府網站）

2025/04/29 10:35

〔記者黃靖媗／台北報導〕聖克里斯多福及尼維斯聯邦兩性事務部長菲莉普（Isalean Phillip）昨起率團訪台5日。外交部指出，訪團在台期間將拜會外交部長林佳龍、衛福部、勞動部，就兩性平權、婦女賦權等議題交換意見。

外交部指出，菲莉普應我國政府邀請於4月28日至5月2日率團訪台，訪團成員包括克國尼維斯島兩性事務部長妮絲貝（Jahnel Nisbett）及兩性事務、青年賦權等領域官員共6人，外交部表達誠摯歡迎。

請繼續往下閱讀...

外交部說明，此行是菲莉普第3度訪台，訪團在台期間將拜會外交部長林佳龍、接受外交部次長陳明祺款宴，並將拜會衛福部、勞動部、法務部司法官學院、嘉義縣政府，並參訪國合會，就兩性平權、婦女賦權、高齡長照及社會安全網絡等議題交換意見。

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是我國在加勒比海的重要友邦，克國國會甫於本月17日連續第3年通過決議案，支持台灣參與國際組織，克國行政部門也於18日發表有關維護台海和平的聲明；菲莉普此次組團訪台，除彰顯克國與我友好關係外，也將深化兩國在社會福利領域的實質合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法