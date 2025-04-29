民政處長涉洩個資助罷免綠議員 謝國樑籲「把事情都說出來」

基隆市政府民政處長張淵翔遭聲押。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/04/29 10:54

相關新聞請見：

罷免綠議員爆幽靈連署 基隆市民政處長張淵翔等3人聲押

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆檢調偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，聲押基隆市政府民政處長張淵翔、罷免鄭文婷領銜人紀文荃、國民黨仁愛區黨部主任張金發3人，懷疑張淵翔利用戶政系統協助罷免連署。基隆市長謝國樑回應強調「尊重司法」，他也呼籲嫌疑人「把事情都說出來」，配合檢調調查。

請繼續往下閱讀...

檢察官昨天指揮基隆市調查站，搜索國民黨基隆市黨部、罷免領銜人住處等共6處搜索，並以涉嫌偽造文書等罪嫌，以被告身分約談鄭文婷案領銜人紀文荃、張之豪案領銜人游正義等及市黨部主委吳國勝等多名黨工，並約談張淵翔。

經檢調連夜偵查，檢調懷疑張淵翔利用戶政系統，協助查詢相關個人資料，介入罷免連署，違反行政中立。今天聲請請羈押張淵翔、紀文荃、張金發等3人，吳國勝等人都交保。

對市府民政處被聲押，疑有行政不中立一事，謝國樑表示，尊重司法，他呼所有被偵查對象，把事情都說清楚，配合檢調的調查。

謝國樑強調，偽造文書罪一般來說是5年以下刑責，在刑罰理論上不能算是重罪，秉持無罪推定原則，最好的應對策略就是向司法單位詳細說明。但他認為，是不是要採取剝奪人生自由的強制處分手段，仍有待討論。

他說，羈押的3個主要要件是，5年以上重罪、 有逃亡串證或者企圖湮滅證據。如果不吐實或不配合，是不是屬於羈押要件，這個是可以供大家來探討的。因為本身檢察官有偵察權，被告人有防禦權，雙方就是在合理的司法天秤底下，做論述跟辯論，最後尊重法院來裁定。

市府民政處長張淵翔遭押，基隆市長謝國樑表示尊重。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法