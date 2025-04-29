波台國會小組發聯合聲明 指出中國錯誤詮釋聯大第2758號決議

波蘭國會「波台國會小組」本月25日通過發表聯合聲明，首次引述歐洲議會決議，指出中國錯誤詮釋聯大第2758號決議內容。（法新社檔案照）

2025/04/29 10:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕波蘭國會「波台國會小組」本月25日通過發表聯合聲明，支持台灣國際參與及台海和平穩定，並首次引述歐洲議會決議，指出中國錯誤詮釋聯大第2758號決議內容，強調該決議並未對台灣地位採取立場，並支持波蘭公私部門與台灣建立建設性夥伴關係。

「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）代表108位跨黨派參眾議員簽署發布聯合聲明，重申波蘭與台灣是理念相近的夥伴，共享自由、民主及尊重人權價值，近年來雙方在貿易投資、高等教育、執法及科技等領域的合作穩定推進。

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聯合聲明也指出，台灣是全球半導體晶片主要生產國，是波蘭在全球供應鏈重組中值得信任的夥伴，波蘭國會小組支持波蘭公私部門與台灣建立建設性夥伴關係，推動半導體、中小企業、綠能、人工智慧及網路安全等領域的互利合作，以建立更佳的全球民主供應鏈。

我國駐波蘭代表處表示，波蘭與台灣對區域及全球安全具有相同關切，俄烏戰爭爆發後，印太安全局勢與歐洲局勢密切相關，鑒於近年來世界各國領袖及重要高峰會一再強調維護台海和平與穩定的重要性。

駐波蘭代表處指出，波蘭國會小組敦促波蘭政府與理念相近夥伴合作，支持和平解決台海問題，反對任何單邊改變台海現狀之企圖，並支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織；駐波蘭代表處代表外交部向波蘭國會友人支持台灣國際參與及台海和平穩定表達誠摯謝忱。

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