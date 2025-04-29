憂代理人被罷免 袁紅冰爆料：中共密令在台加大抹黑行動

中國流亡作家袁紅冰近日接受媒體訪問時爆料，中共高層對台灣大罷免的形勢十分焦慮，且特別擔心部分「中共代理人立委」遭罷免，並為此密令接下來要加大抹黑行動。圖為台中民眾參加罷免連署。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2025/04/29 12:12

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階連署進入最後衝刺，中國流亡作家袁紅冰近日接受媒體訪問時爆料，中共高層對台灣大罷免的形勢十分焦慮，且特別擔心部分「中共代理人立委」遭罷免，並為此密令接下來要加大抹黑行動，防止在罷免行動中的公民團體領軍人物成為未來的新任立委。

大罷免二階連署進入最後衝刺，近日陸續傳出罷免藍委的連署書份數陸續跨過安全門檻，昨也傳出罷免立委傅崐萁及黃建賓的團隊都宣布突破安全門檻。

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據《大紀元》報導指出，針對全台大罷免持續延燒，袁紅冰27日指出，大罷免行動針對的正是中共對台灣立法院的統戰滲透，且這次大罷免的核心力量不是什麼政黨，這是一次台灣公民反制中共統戰陰謀的很偉大的民主運動，是和以往完全不同的政治能量，袁紅冰把它稱作台灣反共的2.0時代。

袁紅冰表示，目前預估第二階段一旦完成，至少會有20多位立委進入下一階段的罷免程序，中共高層對此形勢感到十分焦慮，他也爆料指出，有接獲中共體制內良知人士的消息，由習近平擔任組長、王滬寧任副組長的中共中央對台工作領導小組，一週前向台辦系統下發了一個文件，包括習近平的批示。該文件是由福建省台辦的智庫提交給中共高層。

袁紅冰說明，該份涉及中共對台灣大罷免運動的評估，認為親共的立委最終可能有15個人左右會被罷免掉，且這個趨勢很難阻止。第二則是原來的立法委員被罷免之後，需要補選新的立法委員，中共要著力防止在大罷免行動中的公民團體領軍人物在未來成為新的立法委員。

袁紅冰表示，這次大罷免公民運動中湧現出的領軍人物，是以反共護台作為核心價值的，這種情況在以前沒有出現過，因此對中共十分不利。且在大罷免運動中出現了深藍和綠營的結合，湧現出一批激進的反共力量，這樣可能進一步瓦解藍營的社會基礎，使一部分深藍的力量轉向反對中共。

袁紅冰也透露，中共福建台辦提交的文件認為，反共護台為核心的這股力量如果當選立法委員，會打亂中共統一台灣的戰略節奏，因此將會要著重分化民進黨和公民團體的關係，並提出在大罷免進入第三階段開始，要動用各種宣傳手段從人格上摧毀他們，像是聯電創辦人曹興誠、網紅八炯和閩南狼（陳柏源）等人。

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