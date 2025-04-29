在野質疑撥補台電淪無底洞 卓榮泰：產業界盼電價穩定

行政院長卓榮泰在立法院受訪。（記者羅沛德攝）

2025/04/29 10:45

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院會24日拍板通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰昨前往立法院拜會朝野黨團爭取支持，對於在野質疑撥補台電1000億元恐淪為無底洞，卓榮泰表示，產業界希望能維持穩定電價，不要在關稅衝擊下，還要因應電價調漲造成的雙重衝擊，希望在野能聽到產業界的聲音。

卓榮泰表示，他要再次感謝朝野黨團，昨天讓他有時間做說明跟拜託，希望能儘速通過特別條例，之後會詳盡羅列特別預算，再請立法院審議通過。

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卓榮泰強調，這次賴清德總統與他在和產業界的座談中，多次聽到產業界希望能維持穩定電價，都不希望在關稅衝擊之下，還要因應電價調漲造成的雙重衝擊，所以在這次的特別條例當中，將台電挹注1000億元的預算再放進來。

卓榮泰說，為的是讓台電健全財政，健全財政之後台電經營能夠正常，未來更有條件請求電價審議委員會從民生穩定電價穩定的角度，來審慎因應未來的電價討論，「再次為產業界、所有的工商業界請命，希望在野黨團能聽到產業界的聲音，讓我們有足夠的因應，全力放在對關稅調整的衝擊上」。

對於藍白質疑特別條例預算內容不合理，有老屋修繕等與關稅無關的內容，應分開提案，卓榮泰指出，這是因應國際情勢，強化經濟社會、國土安全韌性的特別條例，不單是因應美國關稅貿易政策的調整，所以很多原來在年度中準備針對113年度歲計賸餘提出的特別預算條例，也就包括在裡面。

卓榮泰表示，那時候整套的構想，就是將113年度的歲計賸餘分做3個部分，分別是國土安全、民生物價穩定，以及弱勢照顧服務。廣大的弱勢族群在這種國際貿易秩序衝擊底下，難免受到業界以及生活消費上的影響，所以政府願意將低收入戶、中低收入戶的生活補助再予以補強，甚至獨居老人以及老屋未能修繕造成居住安全跟環境不佳的狀況，也都能透過這次的特別條例予以整體來改善。

卓榮泰說，希望在野黨團一方面能回應產業界需求，一方面能普遍照顧到廣大弱勢族群，也讓整個國家的競爭力能維持提升，這樣不管是在教育方面、弱勢照顧方面、國土韌性安全方面，比較能得到長足的補助，這樣就能因應這次國際情勢所帶來的各項衝擊。

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