中天罵民進黨遭微博火速刪文 中國網友：戰獨裁反被獨裁痛毆

中天27日在微博刊文分享朱立倫痛罵民進黨政府的發言，結果遭微博官方刪文，引發台灣網友熱烈討論。（圖翻攝自Threads）

2025/04/29 10:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨4月26日動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，中天27日在微博刊文分享藍營主席朱立倫痛罵民進黨政府的發言，結果遭微博官方刪文。社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」將這件事PO在平台，底下中國網友紛紛吐槽。

中天27日下午5點在微博以簡體字發文提及朱立倫426當天高喊「520罷免賴清德」，稱「人民怒火已經在全台各個角落展現，如果獨裁者再不好好反省檢討，最後一定被人民推翻、趕下台」。可疑似朱立倫這段話聽在中國國家主席習近平等中共高層耳裡格外刺耳，該貼文隨即被刪除。

請繼續往下閱讀...

「李老師不是你老師」在社群平台將這件事PO網，許多中國網友留言「朱立倫這是在和尚廟裡罵禿子」、「國民黨算通共了，綠共這個詞是中共海外大外宣喜歡用的統戰詞，果然是一窩」、「國民黨舔老共屁X都舔得這麼滑稽」、「獨裁者會讓國民黨有機會集會遊行反對自己？」、「國民黨戰獨裁，反被獨裁痛歐」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法