花蓮縣政府爆威脅礦石業者 沈伯洋：藍白護航地方稅法通則修法

立委沈伯洋。（資料照）

2025/04/29 10:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有週刊報導指出，調查局接獲檢舉，指控花蓮縣政府高官涉及恐嚇礦業業者，威脅撤回2億多元的礦石景觀稅求償案。對此民進黨立委沈伯洋表示，這其實是花蓮與苗栗的常態，而去年國民黨直接提「地方稅法通則」修法，把這件事部份「就地合法」。

沈伯洋在臉書PO文表示，鏡週刊爆料傅崐萁「魚肉鄉民」，講簡單一點，就是當年傅崐萁在縣政府，跟業者敲詐；稅收從一公噸十元直接變成七十元，整整七倍，這當然是完全的違法，業者抗議，打訴訟，花蓮縣政府輸，花蓮縣政府威脅業者（錄音檔今天流出）以上，其實是花蓮的常態，也是苗栗等其他縣市的常態。

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沈伯洋指出，但這件事更扯的在後面，去年國民黨直接提「地方稅法通則」修法，把這件事部份「就地合法」，「協商的時候，我跟幹事長（吳思瑤）與總召（柯建銘）到場抗議，而當場幫傅崐萁護航的是：林思銘、吳春城、黃珊珊、陳玉珍，然後傅崐萁本人那時候在香港」。

沈伯洋直言，最後國民黨攻擊我們「講話講太冗長」、「薪水小偷」，新聞也這樣報，結案，這種事情，就是去年一整年的立法院縮影，要盤點根本盤點不完，「為虎作倀的林思銘只差2000多連署書到門檻，新竹的朋友，拜託你們了」。

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