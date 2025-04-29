疑違規入公園反罷免 林德福：母親節送康乃馨啦

雙和罷團提供畫面，指立委林德福（右二）在公園內宣傳反惡罷；林德福稱是回應關心民眾，反控罷團也在公園內辦罷免音樂會。（雙和罷團提供）

2025/04/29 09:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體雙和罷團宣傳罷免永和藍委林德福、中和張智倫，二階連署進入最後階段，罷團上午發現林德福與工作人員也到中和八二三紀念公園，還進入公園內疑似宣導反罷免，質疑林德福違反「公園內不能從事政治活動」規定；林德福解釋，罷團也在八二三公園辦音樂會，他是剛好在公園內祝福母親節送康乃馨，遇到民眾關心罷免議題，所以提出說明。

罷團「無獻清林- 永和罷免林德福」、「倫刪立舒 - 中和罷免張智倫」指出，他們也覺得「公園內不能從事政治活動」這種規定莫名其妙，但法有明定，結果今天上午林德福自己也到八二三公園宣導反罷免，更讓規定流於形式。

請繼續往下閱讀...

林德福服務處回應，林德福每年到母親節前夕都會與工作人員在永和各地贈送民眾康乃馨，上午到八二三公園向長輩祝福，遇到有民眾關心罷免議題，才會向對方說明對反惡罷的看法，而且雙和罷團3月29日才到八二三公園舉辦大型罷免音樂會，平時也會進入八二三公園宣揚罷免連署，現在跳出來指責林德福宣傳反惡罷很奇怪。

罷團「無獻清林- 永和罷免林德福」臉書影片：

雙和罷團提供畫面顯示，指立委林德福（穿藍色背心者）在八二三公園內宣傳反惡罷；林德福稱是回應關心民眾，反控罷團也在公園內辦罷免音樂會。（雙和罷團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法