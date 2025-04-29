鄭正鈐遭質疑僱移工參加426遊行 四叉貓揭背後關係網

網紅四叉貓發文表示，鄭正鈐在109年及113的立委選舉都時常向「張世渝商行」（張尚舜的公司）訂購數千元便當，而張尚舜為中華神龍理事長，近日宣稱是參與426遊行「主揪」的何氏卿則是中華神龍顧問。（圖擷自臉書）

2025/04/29 08:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委鄭正鈐遭質疑僱用越南籍移工到藍白426遊行撐場面，網紅四叉貓發文表示，鄭正鈐在109年及113年的立委選舉都時常向「張世渝商行」（張尚舜的公司）訂購數千元便當，而張尚舜為中華神龍理事長，近日宣稱是參與426遊行「主揪」的何氏卿則是中華神龍顧問。

鄭正鈐遭質疑僱用越南籍移工到藍白426遊行撐場面，疑涉違反選罷法和就業服務法，在新竹市經營養生館的老闆娘何氏卿於27日宣稱她才是「主揪」，且426上凱道的「都不是移工」。鄭正鈐於28日也發文稱，426遊行出現的外籍人士都是持有中華民國身分證的新住民。

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不過針對鄭正鈐的說法，新竹市雙罷免領銜人戴振博PO出何氏卿的受訪影片，在內容中何氏卿提到，「我們還沒辦台灣身分證啊，有的只是來這邊讀書的啊，為什麼來台灣一定要辦台灣身分證？我們合法居留就好了啊」。

四叉貓昨日於臉書先是發文po出鄭正鈐與何氏卿先前的合照，並指「紅娥健康養生館」的老闆娘「何氏卿」為「中華神龍」顧問、台灣新住民人權展望協會新竹分會長。後續又發文分享「鄭正鈐の連連看」，他po出鄭正鈐在109年及113年的立委選舉中，都時常向「張世渝商行」訂購數千元便當的支出列表，並列出數點相關資訊。

四叉貓表示，其一，何氏卿是中華神龍顧問；其二，中華神龍理事長是張尚舜；其三，張尚舜的公司叫做「張世渝商行」；其四，該地址目前是「川牛木石亭光復店」；其五，看起來鄭正鈐常會跟張尚舜訂購好幾千元的便當；其六，所以中華神龍上凱道挺鄭正鈐；其七，「館長便當表示......」。

網紅四叉貓發文表示，鄭正鈐在109年及113的立委選舉都時常向「張世渝商行」（張尚舜的公司）訂購數千元便當，而張尚舜為中華神龍理事長，近日宣稱是參與426遊行「主揪」的何氏卿則是中華神龍顧問。（圖擷自臉書）

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