駐外官員及愛國僑胞再次組隊 為台灣加入WHO而跑

在溫哥華的台灣駐外官員和僑胞組隊為支持台灣加入ＷＨＯ而跑。（駐溫哥華台北經濟文化辦事處提供）

2025/04/29 06:51

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華28日報導〕為爭取加拿大各界支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）的訴求，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣於今（2025）年4月27日率領由辦事處同仁暨眷屬及大溫僑界代表組成的「台灣隊」（Team Taiwan），參加溫哥華年度全民體育盛事「溫哥華太陽長跑」（The Vancouver Sun Run）活動。

駐溫哥華辦事處員工、眷屬及大溫地區僑胞50餘人於活動當天早上起跑前，在溫哥華市中心拉起「WHO+TAIWAN」以及「Taiwan for WHO」的大型標語，吸引許多跑友駐足，駐溫哥華辦事處員眷路跑時配戴台灣參加WHO標語的帽子，向加國民眾宣揚台灣參與WHO的重要性。

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「溫哥華太陽長跑」是由溫哥華太陽報（Vancouver Sun）主辦，從1985年開始迄今已舉辦長達41年，每年吸引約6萬名民眾參與，是加拿大規模最大的10公里長跑活動。駐溫哥華辦事處每年參加，今年也照例不缺席。

美國「CEOWORLD」雜誌公告2024年醫療照護指數排名，台灣被評為全球醫療保健系統最好的國家。另外，全球資料庫網站「Numbeo」公布2024年全球醫療照護指數（Health Care Index），台灣連續6年蟬聯世界第一 。

台灣雖非WHO的一員，但在疫情期間提供物資、派遣醫護人員到烏克蘭前線提供醫療救助、分享Smart healthcare 技術給邦交國等各項作為，彰顯台灣有能力也願意為全球公衛體系做出更多貢獻，但必須加入WHO機制中，才能充分發揮所長。

2024年加拿大眾議院無異議通過挺台動議案。該案指出，眾議院將繼續支持台灣有意義參與國際組織，聯合國第2758號決議並未確立中華人民共和國對台主權，也未決定台灣未來或在聯合國機構、國際組織的參與。2025年三月在加拿大舉行的G7外長會議發表聲明，也大力支持台灣有意義參與適當國際組織。

台灣希望加入WHO技術性會議及相關機制，並以觀察員身分加入第78屆世界衛生大會（WHA），在疾病無國界情形下，與世界一同面對公共衛生的挑戰，並將台灣完善的健保經驗更多地貢獻給需要的國家。

大溫哥華台灣僑界聯合會每年均組隊為台灣加入世界衛生組織而跑。（大溫台僑聯合會提供）

溫哥華太陽長跑是溫哥華歷史最悠久的長跑活動。（吳麗珍臉書）

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