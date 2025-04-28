黑衣男恐嚇！中壢罷免魯明哲志工報案 團隊籲5/2前連署才會贏

桃園市議員黃崇真今日陪同被嗆的罷免連署女志工到中福派出所報案。（記者李容萍攝）

2025/04/28 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊今（28）日公布二階累計收件3萬2403份，距離130％連署安全門檻還缺7519份，隨著二階倒數、團隊志工不爆不休；對於26日團隊女志工被黑衣人當街恐嚇，團隊總召Dora呼籲「當沉默、威脅、暴力成為日常，下一個噤聲的，就是你和我，5月2日前完成連署，我們才會贏」。

罷魯團隊2名70歲、65歲女志工，26日傍晚在中壢區福州二街忠福市場附近設攤進行二階罷免連署，連續出現黑衣宋姓男子（33歲）鬧場，桃園市議員黃崇真今日陪女志工到中福派出所報案；中壢警方回應表示，26日獲報忠福市場附近發生民眾糾紛，警方獲報立即派員到場，經了解，宋姓男子不滿罷團未經同意在友人店前騎樓擺攤罷免連署，影響生意，並對這兩名女志工語氣措詞不佳，警方趕到現場已無口角爭執，並均表示不提告，經檢視員警到場前側錄影片，並請示桃園地檢署後，通知雙方到案說明，等宋男完成筆錄後，警方將依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

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黃崇真表示，看到中壢大罷免連署女志工被大聲嗆說「把旗子收來，把東西載走」、「10分鐘內給我消失…不然會很慘」、「浪費國家公帑」、「我見一次打一次」等，造成女志工第一時間相當驚恐害怕，其處境真的讓人很心疼和憤怒，為顧慮女志工安全，他的助理當時請女志工先撤離，再另找安全的地點繼續做罷免連署活動，而他今日陪女志工向警方報案，除了用行動讓志工安心以外，更要宣誓絕對不允許恐嚇與暴力的行為。

黃崇真強調，台灣是一個民主與言論自由的國家，尤其在政治議題上擁有最大程度的言論自由，但不代表不同政治立場的民眾可以用恐嚇甚至暴力行為去攻擊不同立場的人；政治立場不同可以靠辯論、靠選票來一爭高下，呼籲民眾千萬不要用過激的行動來表達訴求，進而觸犯法律。

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊今日公布二階累計收件3萬2403份，距離130％連署安全門檻還缺7519份。（罷免魯明哲團隊提供）

桃園市議員黃崇真在臉書粉專說明今日陪同被嗆的罷免連署女志工到中福派出所報案經過。（黃崇真提供）

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