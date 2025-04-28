林俊憲開嗆陳亭妃 郭國文曝1往事：陳委員說明一下跟國民黨的關係！

郭國文（圖）要求陳亭妃解釋自己跟國民黨的關係。（資料照）

2025/04/28 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林俊憲今天（28日）突然在臉書發文公開嗆同黨立委陳亭妃「藉國民黨力量打擊同志」，陳亭妃則批這樣的指責完全失焦、搞錯對象，並表示總統兼主席賴清德一再強調，現階段最重要的是團結，而不是內耗。兩名台南立委黨內互打掀外界熱議，沒想到綠委兼台南市黨部主委郭國文也加入戰局，要求陳亭妃「說明自己跟國民黨的關係」。

林俊憲PO文指出，今天新營停5立體停車場動土典禮時，現場參加的多位黨內議員同志告訴他，國民黨市議員蔡育輝大鬧會場，造謠這項建設與他無關，還對他大罵，甚至在現場四處向人扭曲事實，而陳亭妃全程在他旁邊，支持他的謊言，甚至聲稱這項建設由她協助爭取。林俊憲還說，其實陳亭妃與蔡育輝的合作關係早已不是什麼秘密，甚至曾躍上新聞版面，指控陳亭妃「藉國民黨力量打擊同志」。

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對此，陳亭妃回應稱，針對相關言論，她必須嚴正指出這樣的指責完全失焦、搞錯對象。總統賴清德一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。

不過郭國文今傍晚也加入2人戰局，在臉書發文「陳委員可以說明自己跟國民黨的關係嗎？今天俊憲發文，指出國民黨議員蔡育輝為了幫陳亭妃，在公共場合硬槓他，並表示他隱忍許久。陳委員對此事的回應，絲毫不反駁自己有和藍營合作。」

他接著說：「先前我不滿陳委員重複會勘，浪費行政資源，同樣是國民黨、支持兩岸統一的詹江村就跳出來罵我欺負陳委員。當時陳委員反駁，說是詹江村偽造身分，故意分化民進黨，不排除訴諸法律，請問有提告了嗎？還是你的友人真的去拜託詹江村攻擊我？團結是要共同抵抗破壞台灣民主體制的人，當你不斷跟這些人站在一起，要民進黨的人怎麼信任你？」

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