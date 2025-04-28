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    高市早苗：不能給中國侵台藉口 日本願意保持台海和平穩定

    日本國會議員高市早苗（右）等人晚間在台北晶華酒店舉行記者會，回應臺日關係等議題。（記者林正堃攝）

    日本國會議員高市早苗（右）等人晚間在台北晶華酒店舉行記者會，回應臺日關係等議題。（記者林正堃攝）

    2025/04/28 21:13

    〔記者黃靖媗／台北報導〕去年曾參與自民黨總裁選舉失利的眾議員高市早苗昨起訪台3日，並於今日受訪表示，不能給中國侵略台灣的藉口，日本非常願意保持台海和平穩定，在和平的情況下與台灣互相交流、共創繁榮合作。

    日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗率團於本月27日至29日訪台，今日下午出席由印太戰略智庫舉辦的「2025國際政經論壇」，並於晚間在晶華酒店召開訪台記者會。

    高市早苗於國際政經論壇致詞表示，「美日安保條約」載明，防衛日本應主要、首先由日本防衛，保護日本國民的主體為日本，日本要先防衛自己的國家，美軍才會幫忙。

    高市早苗指出，面對美國總統川普每天不同的發言，日本國民也有美國是否會保護日本的疑問與擔心，但其實早在1980年代，美國兩黨議員對美國防衛日本一事的看法，就與現今並無太大區別，因此，她自從政那天起，便一直主張日本要有自己的防衛能力、要自己保衛自己。

    高市早苗認為，在半導體、人工智慧等新科技領域中，台灣與日本都屬於先進階段，台日應將雙方打造成被全世界需要、必不可少、受人尊敬的國家，方能增加我們的安全，變得更加繁榮、更加有尊嚴。

    外媒路透近期調查指出，9成受訪日本企業對石破茂內閣感到失望，最青睞高市早苗擔任下任首相。被問到未來若擔任日相，將如何與台灣發展外交關係，高市早苗僅表示，她在去年參與自民黨總裁選舉，輸給石破茂後，目前沒有談及如果擔任內閣總理大臣話題的身分，很難回答假設性問題。

    但針對台日關係，高市表示，台日關係目前為非政府間的實務性關係，若要強化雙方關係，可以從加強人員交流、資訊交換、技術開發合作等面向著手；她也認為，不能給中國侵略台灣的藉口，因此日本非常願意保持台海和平穩定，在和平的情況下互相交流、共創繁榮合作。

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