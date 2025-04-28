會見賴總統 高市早苗：台日必須共同強化供應鏈韌性

日本眾議員高市早苗、黃川田仁志、尾崎正直及參議員佐藤啓等人，今前往總統府會見賴清德總統。（總統府提供）

2025/04/28 21:05

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗眾議員一行時表示，期盼兩國在半導體、能源及AI科技等領域持續密切合作，攜手打造「非紅供應鏈」，也希望早日加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並和日本洽簽經濟夥伴協定（EPA）；高市表示，台日必須維護並強化供應鏈韌性，在半導體、國防等領域都能合作，並持續加強非政府的實質關係。

日本眾議員高市早苗、黃川田仁志、尾崎正直，以及日本參議員佐藤啓、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之等，今天在總統府國策顧問陳天隆、外交部長林佳龍、台灣安倍晉三之友會會長陳唐山、台灣日本關係協會秘書長范振國陪同下，前往總統府會見總統，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮也在座。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，感謝日本政府在重要的國際場合，多次強調台海和平穩定的重要性，日本安倍前首相曾說：「台灣有事，就是日本有事」，其對台灣的支持和情誼，我們一直銘感在心。他上任後積極提升台灣「全社會防衛韌性」，並落實「和平四大支柱行動方案」，期盼透過強化國防力量、建構經濟安全、穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及深化與日本等民主國家的夥伴關係，共同維護印太與台海區域的和平穩定。

賴清德提到，面對中國「紅色供應鏈」日益擴張，希望台日作為彼此重要的經貿夥伴，能在半導體、能源及AI科技等領域持續密切合作，攜手打造「非紅供應鏈」，進一步提升雙邊的經濟韌性與產業競爭力。未來，台灣會努力在國際社會扮演重要角色、貢獻關鍵力量，期盼在訪賓支持下，早日加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並和日本洽簽經濟夥伴協定（EPA），共同為印太區域的繁榮發展開創新局。

高市早苗表示，訪團議員皆繼承安倍前首相的理念，是有志一同的夥伴，今年7月8日是安倍前首相逝世3週年，當他遭遇不幸過世時，率先前往表達慰問的就是時任副總統的賴清德總統，對此，她要表達由衷的敬佩與感謝。

高市指出，台灣和日本都是島國，面臨一樣的處境與問題。日本貿易量高度仰賴海運，因此，一旦周邊有事，海上航路受到威脅，將攸關日本的生死存亡。台灣與日本相似，一旦有事，也會面臨糧食及能源安全，甚至供應鏈受到威脅等問題。

談及台日合作，高市表示，雙方必須先維護並強化供應鏈韌性，在半導體方面，台灣擁有全球第一的技術，台灣和日本在AI與半導體、量子電腦及軍民兩用的產業，加上無人機、新能源技術等領域，都可以合作，建構更強韌的供應鏈，一旦有事發生的時候，我們能安心維持目前生活水準的樣貌。

高市提到，國防領域的合作也至關重要，聯合台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲，甚至歐洲等理念相近的國家，將能建構更堅強的網絡，共同維護我們的安全保障，期盼台日雙方持續加強非政府的實質關係，包括人員互訪、資訊共享，一旦危機發生時，我們才能共同面對及應處；對於總統希望能洽簽台日之間經濟夥伴協定，她也表達支持之意，並期待接下來的交流會談。

日本眾議員高市早苗、黃川田仁志、尾崎正直及參議員佐藤啓等人，今前往總統府會見賴清德總統。（總統府提供）

日本眾議員高市早苗、黃川田仁志、尾崎正直及參議員佐藤啓等人，今前往總統府會見賴清德總統。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法